Сергій Позняк - власник і генеральний директор групи компаній FGK Financial Україна, співінвестор проекту Бізнес 100.
Дивися повний текст Небанківський фінансовий сектор - перспективна ніша для представників малого та середнього бізнесу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:52
Небанківський фінансовий сектор - перспективна ніша для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Небанківський фінансовий сектор - перспективна ніша для представників малого та середнього бізнесу.
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:52
Почему же слово /очистки / в ковычках? И матрасы населения ой как мучают
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