Про це він повідомив в ході брифінгу.
Дивися повний текст Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У МОЗ назвали категорії громадян.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:35
Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У МОЗ назвали категорії громадян.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:57
Re: Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У
Каб мин в полном составе
Верховна зрада України в повному складі разом з усіми родинами та помічниками і їх родинами
Адмінсрація президента України разом з родинами
ну и дальше ... там всякие асматики диабетики
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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