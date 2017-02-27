RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12137121381213912140
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 14:56

  tester3373 написав:хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?


Серед банків - Кредобанк, 1.1449 на момент.
Але ж забирати потім по 1700 в день.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19399
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2631 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 15:27

  tester3373 написав:хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?

А що вже пора? Мені здається зарано ще!
ihorsic
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 16:23

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Якби тутешніх чи то 5 чи то 8 млн осіб щороку сплачувало додаткових 100-160 млрд грн
то в них не залишилось би грошей, щоб купляти алкоголь та цигарки в ваших магазинах.
В них може й зниклиб ... але зявилися б у пенсіонерів...
Так для довідки
Грошів при сплаті податків - не зникають...
Вони просто міняють власника...
Тому те що забрали в мене-витрачає пенсіонер який це забране отримав...

То як-тепер зміните свою думку і перестанете про мене переживати? Бо виявляється скільки б в кого не забрали -а магазин Будівельника буде процвітати виключно на рівень ефективності праці самого Будівельника.

ПС
в мене не тільки алкоголь ( цигарки то взагалі жах, як би міг -викинув би нафік), в мене ще й хліб/вода/крупи/шоколад/печиво/морозиво....
ППС
літом
морозиво+вода - в ДВА рази вставляють горілку
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29295
З нами з: 15.01.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 3065 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 17:44

  Hotab написав:
  tester3373 написав:хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?


Серед банків - Кредобанк, 1.1449 на момент.
Але ж забирати потім по 1700 в день.


де в них такий курс? 1,156 бачу на сайті якщо перерахувати з курса 0,8651
tester3373
 
Повідомлень: 175
З нами з: 09.02.25
Подякував: 10 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 18:21

  Hotab написав:
  tester3373 написав:хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?


Серед банків - Кредобанк, 1.1449 на момент.
Але ж забирати потім по 1700 в день.

Підскажіть будь ласка, яку картку треба мати для такого обміну?
remark
 
Повідомлень: 982
З нами з: 25.12.15
Подякував: 178 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 18:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

1.1475 в киеве опт в конторе, меняй хоть мешок. те 0.0005 можно сторговать, думаю

но переходить имхо рановато)
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 05.08.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 18:49

в дитбудинок

  budivelnik написав:
  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Якби тутешніх чи то 5 чи то 8 млн осіб щороку сплачувало додаткових 100-160 млрд грн
то в них не залишилось би грошей, щоб купляти алкоголь та цигарки в ваших магазинах.
В них може й зниклиб ... але зявилися б у пенсіонерів...
Так для довідки
Грошів при сплаті податків - не зникають...
Вони просто міняють власника...
Тому те що забрали в мене-витрачає пенсіонер який це забране отримав...

То як-тепер зміните свою думку і перестанете про мене переживати? Бо виявляється скільки б в кого не забрали -а магазин Будівельника буде процвітати виключно на рівень ефективності праці самого Будівельника.

ПС
в мене не тільки алкоголь ( цигарки то взагалі жах, як би міг -викинув би нафік), в мене ще й хліб/вода/крупи/шоколад/печиво/морозиво....
ППС
літом
морозиво+вода - в ДВА рази вставляють горілку

Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43129
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 12137121381213912140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3670, 3671, 3672
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36714 39440088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2026 12:05
rjkz
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 222, 223, 224
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2232 13909578
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2026 09:05
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 24058371
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.