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Київ, Харків, Львів і Дніпро - рекордсмени зі збору...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 жов, 2020 08:20
Пропонуємо до обговорення:
Послідовне посилювання заходів в боротьбі з неправильними парковками не так вирішило саму проблему закупорки міських артерій, скільки стало помітною статтею наповнення муніципальних бюджетів.
Дивися повний текст Київ, Харків, Львів і Дніпро - рекордсмени зі збору штрафів за паркування
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Додано: Суб 17 жов, 2020 08:20
Ага, “казна столицы пополнилась”
Правильно, вместо того, чтобы делать в городе парковки, они казну пополняют.
При этом, “данных о деятельности муниципальщиков нет”
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Mugwort
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Додано: Суб 17 жов, 2020 08:38
Правильней было бы писать так: Київ, Харків, Львів і Дніпро - рекордсмены по расходам на содержание муниципальной власти
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Амвросий
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