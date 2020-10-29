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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:47
Так они же взятками свой доход увеличивают.. А тут говорится про официальную зарплату
Додано: Нед 18 жов, 2020 12:47
У тексті купа помилок - спочатку найбільше заробляють одні і вказано все у грн, потім програмісти, які менше заробляють - але вказані їхні зп у доларах. А значить вони у перерахунку на гривні більше, ніж ті, що на перших ланках. Потім Magento-програміст на першому і четвертому місцях із різними зарплатами. Увага до дрібниць і не дрібниць не ваша сильна сторона
Додано: Суб 31 жов, 2020 00:06
Re: Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
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