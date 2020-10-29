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Кому і за що в Україні
платять від 50 тисяч зарплати

Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:47

Так они же взятками свой доход увеличивают.. А тут говорится про официальную зарплату
ketrax70
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:47

У тексті купа помилок - спочатку найбільше заробляють одні і вказано все у грн, потім програмісти, які менше заробляють - але вказані їхні зп у доларах. А значить вони у перерахунку на гривні більше, ніж ті, що на перших ланках. Потім Magento-програміст на першому і четвертому місцях із різними зарплатами. Увага до дрібниць і не дрібниць не ваша сильна сторона
1v_v
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:06

Re: Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати

  p_a_l написав:А при одном усатом дяденьке, их бы вообще в расход пустили и все их семейство


Етот усатий дядєнька сам крав так що аж за щоками лящало.
Обожнюю скарги типу "мало їх сталєн/хітлар/муссоліні/хірохіто стріляв!!1!"
nighthawk5
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