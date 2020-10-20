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Знаменитые выпускники Университета им. Драгоманова
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:22
Знаете ли вы каких-то выпускников из Драгоманова которые добились успеха ?
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Никита Новиков
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- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.10.20
- Подякував: 0 раз.
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