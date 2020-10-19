Доходность в гривне 12-18% на сегодняшний день даже не покрывает инфляцию..
Увидел
|
|
|
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:18
Инвест стандарт investstandart.com
Дамы и господа, кто что думает о
Доходность в гривне 12-18% на сегодняшний день даже не покрывает инфляцию..
Увидел
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:37
FOXes
знайомство із новачками має початись із дослідження, за 3 хв що я побачив -
1) на сайті не вказано ліцензій (які очевидно має мати будь-яка компанія, що займається фінансами в праввовому полі)
2) який ЄДРПОУ цієї фірми? юконтрол її не знає
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:52
на сайте обнаружил только такие
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
|