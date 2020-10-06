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У Європі подорожчав газ: як
це позначиться на українцях

У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:32

Re: У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях

  Antin написав:Что значит "не у всех"? газ и нефть принадлежат народу по Конституции.

Тебе за это добывающие компании платят ренту.
  Antin написав:Временно забраны не пойми кем.

Куда забраны?
  Antin написав:И нашему народу с внутренним ценами впаривать по внешним-большой грех.

Не грех, а рынок. Не нравится цена - пойди сам накопай газа и нефти, только не забудь заплатить ренту мне и остальным 38 миллионам.
  Antin написав:И сахарь може.

И сахар принаджелит народу? :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Antin написав:Что значит "не у всех"? газ и нефть принадлежат народу по Конституции.

Тебе за это добывающие компании платят ренту.
  Antin написав:Временно забраны не пойми кем.

Куда забраны?
  Antin написав:И нашему народу с внутренним ценами впаривать по внешним-большой грех.

Не грех, а рынок. Не нравится цена - пойди сам накопай газа и нефти, только не забудь заплатить ренту мне и остальным 38 миллионам.
  Antin написав:И сахарь може.

И сахар принаджелит народу? :mrgreen:


Резко пишешь,хамовито.
Мне тебе обьяснить слишком долго и не к чему,раз родители пропустили воспитание.
Antin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:46

Re: У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях

  Antin написав:Резко пишешь,хамовито.

Стандартная реакция на чушь.

Ты нормально процитировать не можешь, а это вообще навыки банальные. Тем не менее берешься судить о том кто за что и сколько обазан получать. Пойди продавцу на базаре расскажи что его сало народное и он должен продавать его по 5 грн. за кило. :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Antin написав:Резко пишешь,хамовито.

Стандартная реакция на чушь.

Ты нормально процитировать не можешь, а это вообще навыки банальные. Тем не менее берешься судить о том кто за что и сколько обазан получать. Пойди продавцу на базаре расскажи что его сало народное и он должен продавать его по 5 грн. за кило. :wink:

А что мне цитировать ,ты в детский садик ходил,когда я твоей маме телевизор чинил.
Развелось мелкашни.
ты не обижайся ,малюк,слишком ты никакой.
а если хочешь по хамски -то могу и так.
Кстати про сало,я его люблю,покупаю во фреше-украинске с перцем..готовое
Antin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:32

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В результаті цього суми в платіжках українців також виростуть.

Дивися повний текст У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях.

Позначиться як в анекдоті "про подорожавшую водку": украинцы будут меньше есть
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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