Кличко: Київ отримав 50 нових сучасних автобусів,...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:07
Пропонуємо до обговорення:
Київ отримав 50 новеньких автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу.
Дивися повний текст
Кличко: Київ отримав 50 нових сучасних автобусів, незабаром отримає ще 150 (фото)
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 90806
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:07
Это те самые МАЗы, через прокладку святаша купленные в лизинг, на которых этот "тимур и его команда" знатно спилили лэвешки на 250 миллионов
https://368.media/2020/05/18/kiev-zakup ... -nardepom/
МАЗ, напрямую за те же деньги предлагал
на 20 автобусов больше
.
Но, нет... "это наша корова и мы ее доим"
EKO
Повідомлень: 6429
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3012 раз.
Подякували: 1913 раз.
Профіль
1
3
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор