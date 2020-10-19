Вартість усіх видів пального в Україні найближчим часом може збільшитися.
Дивися повний текст Експерт розповів, чого варто очікувати з цінами на пальне в Україні.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:58
Експерт розповів, чого варто очікувати з цінами на...
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Дивися повний текст Експерт розповів, чого варто очікувати з цінами на пальне в Україні.
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:58
нефть за барель в диапазоне 41-42 дол, курс гривни до 28,5 - не особо волатилен,
чЁ опять загон?
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