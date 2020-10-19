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Експерт розповів, чого варто
очікувати з цінами на...

Експерт розповів, чого варто очікувати з цінами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:58

Експерт розповів, чого варто очікувати з цінами на...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість усіх видів пального в Україні найближчим часом може збільшитися.

Дивися повний текст Експерт розповів, чого варто очікувати з цінами на пальне в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:58

нефть за барель в диапазоне 41-42 дол, курс гривни до 28,5 - не особо волатилен,
чЁ опять загон?
Scorpion1
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