RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що робити, якщо банки відмовляються
міняти монети і банкноти

Що робити, якщо банки відмовляються міняти монети і банкноти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:59

Що робити, якщо банки відмовляються міняти монети і банкноти

Пропонуємо до обговорення:
Гроші, які вивели з обігу, все ще можна здати в банки без комісій і штрафів і отримати за них діючі гроші.

Дивися повний текст Що робити, якщо банки відмовляються міняти монети і банкноти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:59

Банки не отказываются от приема монет,я все монеты сдала начиная с 1,2,5,25 и железные гривны в ПриватБанке
ludmilaremezkova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї
R2 » Сер 21 жов, 2020 08:53
3 166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 11:06
_hunter
Ляшко розповів, що робити, коли за ковід-лікування...
R2 » Пон 19 жов, 2020 15:47
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:47
sena_2008atp
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із...
R2 » Вів 13 жов, 2020 09:48
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 15:25
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17613)
22.10.2020 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.