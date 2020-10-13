Гроші, які вивели з обігу, все ще можна здати в банки без комісій і штрафів і отримати за них діючі гроші.
Дивися повний текст Що робити, якщо банки відмовляються міняти монети і банкноти.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:59
Що робити, якщо банки відмовляються міняти монети і банкноти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо банки відмовляються міняти монети і банкноти.
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:59
Банки не отказываются от приема монет,я все монеты сдала начиная с 1,2,5,25 и железные гривны в ПриватБанке
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