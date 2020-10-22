Про це Рубан розповів в коментарі РБК-Україна.
Дивися повний текст У Держспоживслужбі розповіли, в якому випадку Київ перейде в \"червону\" зону.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:05
У Держспоживслужбі розповіли, в якому випадку Київ...
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Дивися повний текст У Держспоживслужбі розповіли, в якому випадку Київ перейде в \"червону\" зону.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:05
Начальник Госпотребслужбы Киева комментирует коронавирус и койкоместа
При этом на запредельные ценники на газ, тарифы на ГВ и отопление, рассчитанные исходя из двухгодичной давности стоимости газа по 350 долларов за 1 к.кубов - похрену и норм, запуск мером-д*билом отопления при +17 градусах, скаканувшие "вдруг" на 25% цены на подсолнечное масло - похрену
Расскажу-ка всем про "корону" и кровати
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