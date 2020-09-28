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На виготовлення української
вакцини від COVID-19 треба...

На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:21

На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба...

Пропонуємо до обговорення:
На виготовлення української вакцини від коронавірусу знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.

Дивися повний текст На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба 100-150 мільйонів – Степанов.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:22

Выборы, выборы.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:46

вот еще одна схема "как украсть 100 млн" :). а может и больше. Главное - начать "разработку", ну а потом можно повышать и повышать стоимость и говорить "вот-вот будет, еще немного нужно подождать, уже тестируется, ой, что-то пошло не так, нужно бы увеличить стоимость и т.п."
pmdunavesta
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