На виготовлення української вакцини від коронавірусу знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.
Дивися повний текст На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба 100-150 мільйонів – Степанов.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:21
На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба 100-150 мільйонів – Степанов.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:46
вот еще одна схема "как украсть 100 млн" :). а может и больше. Главное - начать "разработку", ну а потом можно повышать и повышать стоимость и говорить "вот-вот будет, еще немного нужно подождать, уже тестируется, ой, что-то пошло не так, нужно бы увеличить стоимость и т.п."
|