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НБУ готує вихід на
вторинний ринок ОВДП

НБУ готує вихід на вторинний ринок ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:04

НБУ готує вихід на вторинний ринок ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розробляє стратегію своєї участі в торгах на вторинному ринку ОВДП.

Дивися повний текст НБУ готує вихід на вторинний ринок ОВДП.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:04

Звучить дуже погано. Типу ми будемо купляти ОВДП, але не на первинному, а на вторинному ринку і будемо називати це не фінансуванням дефіциту держбюджету за допомогою прихованої емісії, а вигадаємо якусь іншу назву?
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