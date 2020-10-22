Національний банк розробляє стратегію своєї участі в торгах на вторинному ринку ОВДП.
Дивися повний текст НБУ готує вихід на вторинний ринок ОВДП.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:04
НБУ готує вихід на вторинний ринок ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ готує вихід на вторинний ринок ОВДП.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:04
Звучить дуже погано. Типу ми будемо купляти ОВДП, але не на первинному, а на вторинному ринку і будемо називати це не фінансуванням дефіциту держбюджету за допомогою прихованої емісії, а вигадаємо якусь іншу назву?
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