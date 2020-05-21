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Процедуру підключення до
електромереж спростили

Процедуру підключення до електромереж спростили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:53

Процедуру підключення до електромереж спростили

Пропонуємо до обговорення:
Підключатися до електромереж стане набагато зручніше

Дивися повний текст Процедуру підключення до електромереж спростили.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:53

Чем же её упростили,если всё только "планируется".
sena_2008atp
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