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В Україні введуть нові
податкові декларації та...

В Україні введуть нові податкові декларації та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:47

В Україні введуть нові податкові декларації та...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський під час свого звернення до Верховної Ради вкотре заявив, що українців чекає податкова амністія.

Дивися повний текст В Україні введуть нові податкові декларації та запропонують амністію: чого хоче Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:47

Но в то же время отмечает, нововведение ни в коем случае не должно касаться госслужащих.

Аплодирую стоя :)
Смотрите как все замечательно, чиновники всяких мастей накружили себе непосильным трудом и у них теперь все в законе, ну а нам 100 тыс. грн. + 5% непонятно с какого переляку в казну и иди с богом. Вы уж меня извините но что за богом забытая страна, все что не делается и кто не приходит все себе в карман, а остальным смотреть квартал 95 и жрать конфеты Рошен.
Востаннє редагувалось Igorten в Нед 25 жов, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:59

  Igorten написав:
Но в то же время отмечает, нововведение ни в коем случае не должно касаться госслужащих.

Аплодирую стоя :)
Смотрите как все замечательно, чиновники всяких мастей накружили себе непосильным трудом и у них теперь все в законе, ну а нам 100 тыс. грн. и иди с богом. Вы уж меня извините но что за богом забытая страна, все что не делается и кто не приходит все себе в карман, а остальным смотреть квартал 95 и жрать конфеты Рошен.

Это Украина, детка! :)

Для заработчан - подоходный!
Для Ахметова - личный офшор внутри страны (наверно чтобы не "палить" заработки перед иностранными завистниками)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:59

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

Понятно, хотят пощипать заробитчан, базарников и тех кому работодатели платят ЗП в конвертах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:10

Зато я понял назначение НАПК, это некая структура помогающая чиновникам найти свои многочисленные активы и узаконить их до всеобщего декларирования ;)
О на соседнем ресурсе вишенка на торт "У Зеленского обеспокоены критической ситуацией с COVID-19 в Крыму", а у нас все прям в шоколаде.
Igorten
 
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