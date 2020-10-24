Давайте разберемся, цитирую из проекта закона "інші активи", Теперь вопрос чем "остальная собственность" отличается от "інші активи" ? Заранее благодарен. Хотя если ботинки оказались хреновые, то таки пассив
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:51
Давайте разберемся, цитирую из проекта закона "інші активи", Теперь вопрос чем "остальная собственность" отличается от "інші активи" ? Заранее благодарен. Хотя если ботинки оказались хреновые, то таки пассив
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:02
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Вопрос изначально не в этом и тут уже уровень читателей.
Закон об налоговой амнистии говорит что налог платится только с тех денег и того имущества приобретенного за ранее полученный деньги с которых не был уплачен. Если налог был уплачен то имущество или деньги просто декарируются без уплаты налога.
Никто не собирается требовать уплаты налога с денег которые откладывались не счету с 1991 года, никто не требует уплаты налога с дачи полученной ещё при Горбачеве.
И если деньги были переведены на счёт 25 октября 2020 года и с них был предварительно заплачен подоходный налог, а дача куплена 24 октября 2020 за деньги с которых был уплачен подоходный налог - никто не требует платить с них ещё какие-то налоги по закону о налоговой амнистии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:16
vitaliy_berdinskikh А если деньги ниоткуда не переведены, а откладывались много лет и дом приобретен 24 октября 2020 года ? Заранее благодарен. Если сошлетесь на норму проекта закона то вообще песня. Я так понимаю вы его вычитывали и как бы понимаете о чем речь, я как то не осилил нюансы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:19
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Налог по закону о налоговой амнистрии платится только с тох денег с которых не был ранее уплачен подоходный налог и с того имущества которое было приобретено за деньги с которых не был уплачен подоходный налог.
Сразу же обращу внимание на то что с каких денег налог не было уплачен - решает сам человек при заполнении декларации.
Нет окончательного проекта который поддержан и партией СН и президентом. Есть два прошлогодних которые возможно даже не были толком зарегистрированы в Верховной раде и ещё один сентябрьский проект от Гетьманцева. Но Гетьманцев сам в интервью говорил что ждёт комментариев от президента, тоесть пока нет оснований считать что это и есть финальный проект налоговой амнистии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:29
Автор заявления о госслужащих говорил что на госслужащих не распространяется налоговая амнистия, тоесть они не могут заплатить 5% с денег с которых ранее не заплатили налог и обязаны заплатить полные 18%.
Ты против?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:05
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Человек решает, а налоговая проверяет ... И ясен пень, что никто считать что нажито за жизнь непосильным трудом не будет) Соглашусь с предыдущеми коментаторами, хотят срубить с пересичного, потому как с Бородатой бабушки, Рината и прочих срубывать не с руки.
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