В Україні введуть нові податкові декларації та...

Додано: Пон 26 жов, 2020 10:02

Igorten написав: Давайте разберемся, цитирую из проекта закона "інші активи", Теперь вопрос чем "остальная собственность" отличается от "інші активи" ? Давайте разберемся, цитирую из проекта закона "інші активи", Теперь вопрос чем "остальная собственность" отличается от "інші активи" ?

Вопрос изначально не в этом и тут уже уровень читателей.Закон об налоговой амнистии говорит что налог платится только с тех денег и того имущества приобретенного за ранее полученный деньги с которых не был уплачен. Если налог был уплачен то имущество или деньги просто декарируются без уплаты налога.Никто не собирается требовать уплаты налога с денег которые откладывались не счету с 1991 года, никто не требует уплаты налога с дачи полученной ещё при Горбачеве.И если деньги были переведены на счёт 25 октября 2020 года и с них был предварительно заплачен подоходный налог, а дача куплена 24 октября 2020 за деньги с которых был уплачен подоходный налог - никто не требует платить с них ещё какие-то налоги по закону о налоговой амнистии.