Ты уже доказал это в суде?
Госслужащие должны питаться мивиной или на благотворительных кухнях?
Каким боком ко всему этому тема налоговой амнистии и того что по мнению одного из чиновников налоговая амнистия не распространяется на госслужащих?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:35
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Ты уже доказал это в суде?
Госслужащие должны питаться мивиной или на благотворительных кухнях?
Каким боком ко всему этому тема налоговой амнистии и того что по мнению одного из чиновников налоговая амнистия не распространяется на госслужащих?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:29
Так потому закон об амнистии на них и не распространяется.
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