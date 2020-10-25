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В Україні введуть нові
податкові декларації та...

В Україні введуть нові податкові декларації та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:35

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  p_a_l написав:Я против. Это наворованные деньги.

Ты уже доказал это в суде?
  p_a_l написав:Откуда могут взяться лишние деньги у госслужащегося?

Госслужащие должны питаться мивиной или на благотворительных кухнях?

Каким боком ко всему этому тема налоговой амнистии и того что по мнению одного из чиновников налоговая амнистия не распространяется на госслужащих?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:29

  p_a_l написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  galex_184 написав:А если без госслужащих,зачем это?

Автор заявления о госслужащих говорил что на госслужащих не распространяется налоговая амнистия, тоесть они не могут заплатить 5% с денег с которых ранее не заплатили налог и обязаны заплатить полные 18%.

Ты против?

Я против. Это наворованные деньги.
Откуда могут взяться лишние деньги у госслужащегося? Наворовали или взятками.


Так потому закон об амнистии на них и не распространяется.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:52

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

Щас наш зельц, вдохновленный "результатами" своего опроса, в котором процентов 80% положительных ответов на первый вопрос (насчет коррупционеров и довічного ув'язнення), возьмется за налоговую амнистию - заробитчане, зп в конвертах и доход от продажи старого шкафа на барахолке - вот он источник, вот они коррупционеры!!. :mrgreen: уже все високопосадовці со своих деклараций уплатили налоги?

Я то на в анкете ответил только на 2 вопроса - на третий (300 депутатов) да, на четвертый (трава) нет, на остальные не отвечал. т.к. первые два с подвохом, а пятый - из серии капитан очевидность и бессмысленный абсолютно.

Слава богу, этим тварям на выборах показали уровень их поддержки по стране, в среднем где-то 15-20%.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:02

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  Alex2007 написав:Я то на в анкете ответил только на 2 вопроса


Для чего вообще принимать участие в балагане?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:07

  Giroi написав:
  Alex2007 написав:Я то на в анкете ответил только на 2 вопроса


Для чего вообще принимать участие в балагане?


использовать папірець-анкету :mrgreen: так я заполнил - а так волонтеры заполнят. А вообще конечно могли бы хоть это нормально организовать - даже тут полный ноль в организации процесса, считать тоже будут с потолка. Но кичиться "результатами" "опроса" зельц и команда с серьезными минами на лице будут на каждом углу: "народ сказав", "народ вважає", "народ хоче". :?
Alex2007
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  #<123
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