Ты уже доказал это в суде?
Госслужащие должны питаться мивиной или на благотворительных кухнях?
Каким боком ко всему этому тема налоговой амнистии и того что по мнению одного из чиновников налоговая амнистия не распространяется на госслужащих?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:35
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Ты уже доказал это в суде?
Госслужащие должны питаться мивиной или на благотворительных кухнях?
Каким боком ко всему этому тема налоговой амнистии и того что по мнению одного из чиновников налоговая амнистия не распространяется на госслужащих?
Mind the gap.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:29
Так потому закон об амнистии на них и не распространяется.
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:52
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Щас наш зельц, вдохновленный "результатами" своего опроса, в котором процентов 80% положительных ответов на первый вопрос (насчет коррупционеров и довічного ув'язнення), возьмется за налоговую амнистию - заробитчане, зп в конвертах и доход от продажи старого шкафа на барахолке - вот он источник, вот они коррупционеры!!. уже все високопосадовці со своих деклараций уплатили налоги?
Я то на в анкете ответил только на 2 вопроса - на третий (300 депутатов) да, на четвертый (трава) нет, на остальные не отвечал. т.к. первые два с подвохом, а пятый - из серии капитан очевидность и бессмысленный абсолютно.
Слава богу, этим тварям на выборах показали уровень их поддержки по стране, в среднем где-то 15-20%.
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:02
Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:07
использовать папірець-анкету так я заполнил - а так волонтеры заполнят. А вообще конечно могли бы хоть это нормально организовать - даже тут полный ноль в организации процесса, считать тоже будут с потолка. Но кичиться "результатами" "опроса" зельц и команда с серьезными минами на лице будут на каждом углу: "народ сказав", "народ вважає", "народ хоче".
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