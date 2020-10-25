В Україні введуть нові податкові декларації та...

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Giroi написав:Так потому закон об амнистии на них и не распространяется.
Вот тут и вопрос, как госслужащие они заполняют декларацию о доходах. И получается, я так думаю, что на момент нулевой декларации может оказаться что все у них в шоколаде и им не нужно класть деньги в банк и им пофиг на 100тыс.грн. у них уже все подано и проверено пресловутым НАПК. Может я неправильно думаю, но закона то по факту еще нет. Поправте если не прав.
Как-то так. На крайний случай, можно сказать, что ошибся ноликом или запятой, купил-продал биткоины, "технический сбой" на сайте, вмешательство "российских хакеров" и т.п.
vitaliy_berdinskikh написав:В-четвертых если вот эта норма о том что налоговая амнистиция на чиновников не распрастраняется будет принята -- то чиновники вообще не могут воспользоваться амнистией и обязаны заплатить полную сумму налога с денег с которых налог не был уплачен. В отличии от рядовых граждан которые могут заплатить меньше.
- Здрасьте вам. Хочу $1 000 000 задекларировать. - Откуда деньги? Не преступным ли путём добыты? - Да нет, что вы! Дядя-прокурор подарил, а у нотариуса вот дарственную тогда не оформили... - Ааааа. Ну, ла-а-а-адно. Отмывайте.
Давай начнём с того что это мероприятие называется амнистия. Да, государство позволяет людям задекларировать как честно заработанные деньги то, что таковыми не является.
Это как месячник сдачи оружия - милиция закрывает глаза на то что гражданин принёс незарегистрированное оружие в обмен на сам факт добровольно его сдачи.
Налоговая амнистия она ж тоже не просто так - гражданин говорит что у него на 31 декабря 2020 года было 100 000 000 долларов и если 31 декабря 2021 окажется что у него их 300 000 000, а по налоговой декларации за 2021 год он безработный - у налоговой будет вопрос откуда взялись 200 000 000 и ей легко будет доказаться что это левые деньги поскольку у неё есть нулевая декларация гражданина.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Давай начнём с того что это мероприятие называется амнистия. Да, государство позволяет людям задекларировать как честно заработанные деньги то, что таковыми не является.
Это как месячник сдачи оружия - милиция закрывает глаза на то что гражданин принёс незарегистрированное оружие в обмен на сам факт добровольно его сдачи.
Налоговая амнистия она ж тоже не просто так - гражданин говорит что у него на 31 декабря 2020 года было 100 000 000 долларов и если 31 декабря 2021 окажется что у него их 300 000 000, а по налоговой декларации за 2021 год он безработный - у налоговой будет вопрос откуда взялись 200 000 000 и ей легко будет доказаться что это левые деньги поскольку у неё есть [b]нулевая декларация гражданина.[/b]
ну і що з того, що податкової є нульова декларація на 100М? 100М - гроші, з яких раніше не сплачувалися податки і такими чином через 0 декларацію вони легалізуються. а з 200М додаткових коштів були раніше сплачені податки, як варіант, наприклад. в 0 декларації потрібно декларувати кошти, з яких податки не слачені. кошти ж, на які ви можете показати, що податки сплачували, в таку ж декларацію попадати ж не мають (ну дивно ще раз з них платити податки, чи не так?). поправте якщо не так.
wild.tomcat написав:ну і що з того, що податкової є нульова декларація на 100М? 100М - гроші, з яких раніше не сплачувалися податки і такими чином через 0 декларацію вони легалізуються. а з 200М додаткових коштів були раніше сплачені податки
Ты не понял пример. С 200М никаких налогов не уплачено - человек в примере говорит что он безработный и не получал никакого дохода в 2021, а следовательно и налог не платил.
wild.tomcat написав:в 0 декларації потрібно декларувати кошти, з яких податки не слачені.
В нулевой декларации указываются все деньги которые есть, а не только те с которых не был уплачен налог. Именно в этом её суть: точка отсчёта от которой можно далее считать и сверять задекларированный доход и имущество с реальными капиталами и собственностью.
Это ты себе что-то своё придумал про "только с которых не уплачен налог", потому и не понимаешь примера.
wild.tomcat написав:кошти ж, на які ви можете показати, що податки сплачували, в таку ж декларацію попадати ж не мають
Ты это прямо сейчас придумал?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
wild.tomcat написав:ну і що з того, що податкової є нульова декларація на 100М? 100М - гроші, з яких раніше не сплачувалися податки і такими чином через 0 декларацію вони легалізуються. а з 200М додаткових коштів були раніше сплачені податки
Ты не понял пример. С 200М никаких налогов не уплачено - человек в примере говорит что он безработный и не получал никакого дохода в 2021, а следовательно и налог не платил.
wild.tomcat написав:в 0 декларації потрібно декларувати кошти, з яких податки не слачені.
В нулевой декларации указываются все деньги которые есть, а не только те с которых не был уплачен налог. Именно в этом её суть: точка отсчёта от которой можно далее считать и сверять задекларированный доход и имущество с реальными капиталами и собственностью.
Это ты себе что-то своё придумал про "только с которых не уплачен налог", потому и не понимаешь примера.
wild.tomcat написав:кошти ж, на які ви можете показати, що податки сплачували, в таку ж декларацію попадати ж не мають
Ты это прямо сейчас придумал?
вася, ну тобі вже не один раз і не один дописувач писали, що тикати незнайомим людям - це признак бикуватості. так що не бикуй і поводь себе пристойно. НЕ БУДЬ БИКОМ. це так лірика, а по суті - я зрозумів все чудово. те що людина протягом наступного року після декларації була безробітною ще нічого не пояснює. можливо вона перед тим добре попрацювала. я вам інший кейс приведу - оперуємо вашими цифрами, на момент 0 декларації є 200М, з яких сплачено податки і 100М з яких ні. питання - що показувати - все чи нічого? і відповідно з чого податки платити. другий кейс - людина вважає, що всі податки сплатила. повинна вона подавати 0 декларацію чи ні? ну міг би формально, але 0 декларація передбачає сплату податків, які вже сплачені. і якщо не подасть - то що він злидень? як тут? і не бикуйТЕ.