В Україні введуть нові податкові декларації та...

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BIGor написав:Смысл в прочтении тонны законопроэктов - если нет юридического образования и времени?
У тебя лично с пониманием каких законов возникли проблемы? Возврат НДС за счёт налогового кредита пересичного не интересует, регулирование дорожного движения не требует юридического образования для понимания законов и ПДД.
Если пересичный не понимает законов - как оно вообще сущестовать будет? Ведь он может постоянно что-то нарушать и попадать под штрафы и наказания.
Ну и главный аргумент зачем это надо делать пересичному, и что наглядно демонстрирует как эта ветка так и другие новости - журналисты не выполняют своей социальной функции донесения новостей. Нет у пересичного другого способа узнать кроме как прочесть самому.
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Пишет мне человек для которого любой закон - неразрешимая проблема.
BIGor написав:почитай для начала тонны Налогового Кодекса
Я то как раз читал, потому могу вас всех тут тыкать носом в ваше непонимание налогов. Вы ж не читали, а судите о теме по каким-то бредням бабушек под подъездом и по новостям в СМИ что зачастую такой же бред как у бабушек.
Весь налоговый кодекс пересечному не нужен. Всё что ему нужно описано в 4 разделе. Да, бюрократично и очень детализировано. Но ничего сложного для понимания там нет.
Вот если бы ты попробовал почитать сам - то убедился бы в этом.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:могу вас всех тут тыкать носом
Похоже за этим сюда и пришли, печально, ни одной ссылки в подтверждение своих слов, только тыкание, удачи Не работник ли налоговой вы ? Узнаю их почерк "предоставьте документы ВСЕ", "на каком основании ?", "Налоговый кодекс"
Igorten написав:ни одной ссылки в подтверждение своих слов
Мы обсуждаем пока что просто инциативу. Тебе нужны ссылки на новости?
Если ты про законопроект Гетьманцева - то это как раз ты сам должен был пойти почитать его, а потом закон по которому чиновники подают каждый год декларации.
И только после этого строить свои версии о том как амнистия позволит чиновникам уходить от налогов, а бедных-несчастных пересичных разденет до нитки. Но ты ж не читал, ты сразу бросился фантазировать. Зачем тебе ссылки на законы которых ты все равно читать не станешь. Ты ж сюда пришел
Igorten написав:за этим
ныть и разгонять зраду.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Мы обсуждаем пока что просто инциативу. Тебе нужны ссылки на новости?
Обратите внимание на уровень общения , я к вам на Вы, а вы мне тыкаете. Ну да ладно это Украина детка. Вы же тычете в проект закона, там есть пункты, статьи. Если вы говорите что все это пока вода, то в чем вы обвиняете журналистов их задача в большей мере привлечь внимание, а разжевывать должны профильные специальсты. И вам лично я задал несколько вопросов, без всякого причем контекста и ответа не получил. Нет это конечно не входит в ваши обязанности, но в отличие от вас если я что то уж берусь утверждать категорично то мне не стоит труда указать на конкретный текст. А писать общие фразы тупо ссылаясь на проект в целом и дурак может. И не ТЕБЕ мне говорить зачем я сюда пришел, ТЫ меня не знаешь, дарование хреново появившееся в 2019 году.
Зеля со своих оффшоров точно ничего не заплатит, как и слуги с зарплатами в конверте и беня, который разграбил вклады. Решили ободрать весь народ. 3 тыщи баксов только иметь можешь (половина месячной зарплаты в США), больше - уже богач и делись с бандюками, которые устроили тотальную коррупцию на таможне, в медицине, везде и выводят миллиарды в оффшоры. Особено в карантин, когда эта недвига одни убытки принесла, всех обложить данью. А с бабками, вообще, подари 9% от того, что накопил, еще и расскажи, где деньги лежат (это анекдот?). А дальше что конфисковать будут? Задание путина спровоцировать революцию? Люди, которым уже будет нечего терять после этого террора, пойдут на многое и будут защищать свое имущество любыми путями. Заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел. А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!
На Прямом опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие. Кто все? Все, кто накопил 3 тыщи баксов? Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?
Вот слова гетьманцова в августе прошлого года. "Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев. "Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует." По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли." Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?