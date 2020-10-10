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Попит на іпотеку показав
найбільше зростання з 2013...

Попит на іпотеку показав найбільше зростання з 2013...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:07

Попит на іпотеку показав найбільше зростання з 2013...

Пропонуємо до обговорення:
Ослаблення карантину сприяло відновленню кредитування в українських банках в третьому кварталі 2020 року.

Дивися повний текст Попит на іпотеку показав найбільше зростання з 2013 року, - НБУ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:08

Номінальні і реальні цифри які?
Збільшення з 1 виданої іпотеки до 2х це теж збільшення на 100%.
bodia1406
 
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