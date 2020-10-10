Ослаблення карантину сприяло відновленню кредитування в українських банках в третьому кварталі 2020 року.
Дивися повний текст Попит на іпотеку показав найбільше зростання з 2013 року, - НБУ.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:07
Попит на іпотеку показав найбільше зростання з 2013...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит на іпотеку показав найбільше зростання з 2013 року, - НБУ.
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:08
Номінальні і реальні цифри які?
Збільшення з 1 виданої іпотеки до 2х це теж збільшення на 100%.
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