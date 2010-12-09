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с учетом издержек брокеров? Прозрачный калькулятор облигаций с учетом издержек брокеров? + Додати

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на тему Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.

Додано: Пон 26 жов, 2020 13:07 Прозрачный калькулятор облигаций с учетом издержек брокеров?

А то у каждого брокера свои тарифы, причем сразу разобраться не просто. Приходится писать всем и расспрашивать нюансы, тратя и свое и их время. Может уже появились калькуляторы? Что бы я подставил интересующие данные и смог сравнить, сориентироваться.

Уже спрашивал в теме на http://forum.ux.ua/ , но там пока глухо.

Вот например, мне очень понравились калькуляторы депозитов для банков https://hotline.finance/deposits?sum или https://minfin.com.ua/deposits/?amount

Найти бы такие-же для облигаций, в частности ОВГЗ.

Думаю, такие калькуляторы были бы полезны и брокерам, и клиентам. 1 – экономия времени 2 – прозрачность 3 – сегментация рынка брокерских услуг и т.д. и т.п.

На этом сайте нашел

А вот уже ближе

Вроде бы еще тут есть калькуляторы в эксель: http://finexcel.ru/ Но я пока не искал, к тому же онлайн калькуляторы, думаю, обновляют данные чаще и имеют ряд преимуществ. Впрочем, и калькулятор Excel тоже могли бы решать определенные задачи.

Вот еще аналогичный: Cbonds. Облигационный калькулятор. Расчет доходности, дюрации, волатильности по облигации.

Но там как-то сложно. Насколько понял, вычисляется доходность конкретной облигации и без издержек брокера.

Как пользоваться бегло упоминается в видео: «Покупаем ОВГЗ» - YouTube на 30:49 .

Там же узнал об калькуляторе в Универ. Он внизу страницы: «Калькулятор ОВДП». Вроде бы неплохой, а главное хорошо, что можно сравнить с банковскими депозитами, но возникает масса вопросов. Например, какая комиссия, учтена она или нет при выплате купонного дохода? Какие потери будут если выйти из бумаг раньше? Я по этому поводу общался с представителем Универа, но так до конца и не понял. Кстати, эти дополнительные параметры можно было бы включить в калькулятор.

Очень жаль, что не нашел калькулятора по типу депозитного. Может есть подобные калькуляторы и на сайтах других боркеров. А еще лучше, все-же, аналог, приведенный мною в двух первых ссылках. Т.е. сравнение брокеров на независимых сайтах.

Что бы клиенты сами могли наглядно выбрать и разобраться, лишний раз не тревожа и определиться, какую сумму и на какой срок у какого брокера выгоднее инвестировать.

Сейчас пытаюсь в экселе посчитать чистый доход. При лучших раскладах с издержками, получается такое вложение примерно эквивалентно банковскому гривневому депозиту 3-7 % годовых. Конечно, ОВГЗ имеет свои преимущества, но все же, насколько понял, при сумме до 50000, если учесть налоги с депозита и сравнить с брокерскими издержками, пока депозит выгоднее.

В общем может кто что знает? А то, удобные, понятные и в то же время с гибкими настройками по банкам, процентам, срокам и др. параметрам калькуляторы для депозитов есть, а для облигаций, почему-то не найду. Аналогично хотелось бы найти что-то по фондам, именно разных брокеров. Что бы можно было сравнить с учетом всех издержек. Но это наверно др. тема.

П.с. а ссылки тут не вставляются с ворда автоматом ((. Плохо... Мне в ручную пока вставлять некогда. Увы, половина примеров будут недоступны... Есть ли где-то хороший калькулятор? Допустим, возникнет необходимость приобрести ОВГЗ на 10000 или 30000 на 3 года или 5 лет в гривне. Как лучше сравнить % с учетом издержек брокера?А то у каждого брокера свои тарифы, причем сразу разобраться не просто. Приходится писать всем и расспрашивать нюансы, тратя и свое и их время. Может уже появились калькуляторы? Что бы я подставил интересующие данные и смог сравнить, сориентироваться.Уже спрашивал в теме на, но там пока глухо.Вот например, мне очень понравились калькуляторы депозитов для банковилиНайти бы такие-же для облигаций, в частности ОВГЗ.Думаю, такие калькуляторы были бы полезны и брокерам, и клиентам. 1 – экономия времени 2 – прозрачность 3 – сегментация рынка брокерских услуг и т.д. и т.п.На этом сайте нашел https://finance.ua/ua/mortgage , но это, так понял, наоборот кредиты для жилья.А вот уже ближе https://finance.ua/ru/calc/deposit - но там процент ставишь сам, произвольно. А я ищу что бы можно было выбрать % который на данный момент предлагают разные банки, а точнее, если ОВГЗ, то брокеры, с учетом данных конкретного брокера (его издержек при вложении той или иной суммы).Вроде бы еще тут есть калькуляторы в эксель:Но я пока не искал, к тому же онлайн калькуляторы, думаю, обновляют данные чаще и имеют ряд преимуществ. Впрочем, и калькулятор Excel тоже могли бы решать определенные задачи.Вот еще аналогичный: Cbonds. Облигационный калькулятор. Расчет доходности, дюрации, волатильности по облигации.Но там как-то сложно. Насколько понял, вычисляется доходность конкретной облигации и без издержек брокера.Как пользоваться бегло упоминается в видео: «Покупаем ОВГЗ» - YouTube на 30:49 .Там же узнал об калькуляторе в Универ. Он внизу страницы: «Калькулятор ОВДП». Вроде бы неплохой, а главное хорошо, что можно сравнить с банковскими депозитами, но возникает масса вопросов. Например, какая комиссия, учтена она или нет при выплате купонного дохода? Какие потери будут если выйти из бумаг раньше? Я по этому поводу общался с представителем Универа, но так до конца и не понял. Кстати, эти дополнительные параметры можно было бы включить в калькулятор.Очень жаль, что не нашел калькулятора по типу депозитного. Может есть подобные калькуляторы и на сайтах других боркеров. А еще лучше, все-же, аналог, приведенный мною в двух первых ссылках. Т.е. сравнение брокеров на независимых сайтах.Что бы клиенты сами могли наглядно выбрать и разобраться, лишний раз не тревожа и определиться, какую сумму и на какой срок у какого брокера выгоднее инвестировать.Сейчас пытаюсь в экселе посчитать чистый доход. При лучших раскладах с издержками, получается такое вложение примерно эквивалентно банковскому гривневому депозиту 3-7 % годовых. Конечно, ОВГЗ имеет свои преимущества, но все же, насколько понял, при сумме до 50000, если учесть налоги с депозита и сравнить с брокерскими издержками, пока депозит выгоднее.В общем может кто что знает? А то, удобные, понятные и в то же время с гибкими настройками по банкам, процентам, срокам и др. параметрам калькуляторы для депозитов есть, а для облигаций, почему-то не найду. Аналогично хотелось бы найти что-то по фондам, именно разных брокеров. Что бы можно было сравнить с учетом всех издержек. Но это наверно др. тема.П.с. а ссылки тут не вставляются с ворда автоматом ((. Плохо... Мне в ручную пока вставлять некогда. Увы, половина примеров будут недоступны... romanbolgar

Повідомлень: 2 З нами з: 09.10.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:02 romanbolgar



Что касается ОВГЗ - то почти никто ничего не знает. Тут возможно лишь случайно попасть в лузу - Вы ее не видите. Ни один калькулятор не может учесть скрытые расходы - их несколько. Надо создавать отдельную тему - всю написанную там ,,воду,, удалять - оставляя лишь 100% полезную информацию от нуля.

Примерно таким макаром.

Я физ лицо

1 - Задумал вложить деньги в облигации.

Кто может продать? - и поехали...

Какие комиссионные? sinowi

Повідомлень: 1031 З нами з: 03.06.06 Подякував: 17 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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San » Чет 09 гру, 2010 08:02 291 45455 Чет 07 бер, 2013 13:02

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