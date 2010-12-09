Прозрачный калькулятор облигаций с учетом издержек брокеров?

А то у каждого брокера свои тарифы, причем сразу разобраться не просто. Приходится писать всем и расспрашивать нюансы, тратя и свое и их время. Может уже появились калькуляторы? Что бы я подставил интересующие данные и смог сравнить, сориентироваться.
Уже спрашивал в теме на
Вот например, мне очень понравились калькуляторы депозитов для банков
Найти бы такие-же для облигаций, в частности ОВГЗ.
Думаю, такие калькуляторы были бы полезны и брокерам, и клиентам. 1 – экономия времени 2 – прозрачность 3 – сегментация рынка брокерских услуг и т.д. и т.п.
На этом сайте нашел https://finance.ua/ua/mortgage , но это, так понял, наоборот кредиты для жилья.
А вот уже ближе https://finance.ua/ru/calc/deposit - но там процент ставишь сам, произвольно. А я ищу что бы можно было выбрать % который на данный момент предлагают разные банки, а точнее, если ОВГЗ, то брокеры, с учетом данных конкретного брокера (его издержек при вложении той или иной суммы).
Вроде бы еще тут есть калькуляторы в эксель:
Вот еще аналогичный: Cbonds. Облигационный калькулятор. Расчет доходности, дюрации, волатильности по облигации.
Но там как-то сложно. Насколько понял, вычисляется доходность конкретной облигации и без издержек брокера.
Как пользоваться бегло упоминается в видео: «Покупаем ОВГЗ» - YouTube на 30:49 .
Там же узнал об калькуляторе в Универ. Он внизу страницы: «Калькулятор ОВДП». Вроде бы неплохой, а главное хорошо, что можно сравнить с банковскими депозитами, но возникает масса вопросов. Например, какая комиссия, учтена она или нет при выплате купонного дохода? Какие потери будут если выйти из бумаг раньше? Я по этому поводу общался с представителем Универа, но так до конца и не понял. Кстати, эти дополнительные параметры можно было бы включить в калькулятор.
Очень жаль, что не нашел калькулятора по типу депозитного. Может есть подобные калькуляторы и на сайтах других боркеров. А еще лучше, все-же, аналог, приведенный мною в двух первых ссылках. Т.е. сравнение брокеров на независимых сайтах.
Что бы клиенты сами могли наглядно выбрать и разобраться, лишний раз не тревожа и определиться, какую сумму и на какой срок у какого брокера выгоднее инвестировать.
Сейчас пытаюсь в экселе посчитать чистый доход. При лучших раскладах с издержками, получается такое вложение примерно эквивалентно банковскому гривневому депозиту 3-7 % годовых. Конечно, ОВГЗ имеет свои преимущества, но все же, насколько понял, при сумме до 50000, если учесть налоги с депозита и сравнить с брокерскими издержками, пока депозит выгоднее.
В общем может кто что знает? А то, удобные, понятные и в то же время с гибкими настройками по банкам, процентам, срокам и др. параметрам калькуляторы для депозитов есть, а для облигаций, почему-то не найду. Аналогично хотелось бы найти что-то по фондам, именно разных брокеров. Что бы можно было сравнить с учетом всех издержек. Но это наверно др. тема.
П.с. а ссылки тут не вставляются с ворда автоматом ((. Плохо... Мне в ручную пока вставлять некогда. Увы, половина примеров будут недоступны...