У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки за останній тиждень видали 270 кредитів на загальну суму 756 млн грн.
Дивися повний текст \"Доступні кредити 5-7-9%\": обсяги позик перевищили 11,5 мільярда.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:52
"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик перевищили 11,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Доступні кредити 5-7-9%\": обсяги позик перевищили 11,5 мільярда.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:53
Кред портфель банков упал больше чем на 4% за 09.2020. С нач года - 5% при таком уровне коррупции не может быть ставок 3% идиоты с нбу с 60%!!! долей госбанков генерируют лишь пробл задолженность
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