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"Доступні кредити 5-7-9%":
обсяги позик перевищили 11,5...

"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик перевищили 11,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:52

"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик перевищили 11,5...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки за останній тиждень видали 270 кредитів на загальну суму 756 млн грн.

Дивися повний текст \"Доступні кредити 5-7-9%\": обсяги позик перевищили 11,5 мільярда.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:53

Кред портфель банков упал больше чем на 4% за 09.2020. С нач года - 5% при таком уровне коррупции не может быть ставок 3% идиоты с нбу с 60%!!! долей госбанков генерируют лишь пробл задолженность
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