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Міжбанк: вихід нерезидентів
на ринок спрацює не на...

Міжбанк: вихід нерезидентів на ринок спрацює не на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:43

Міжбанк: вихід нерезидентів на ринок спрацює не на...

Пропонуємо до обговорення:
У середу на валютному ринку не очікується значних змін в поведінці основної частини клієнтів і банків.

Дивися повний текст Міжбанк: вихід нерезидентів на ринок спрацює не на користь гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:43

Ключовим моментом статті є прогнозований обсяг операцій до 170 млн $. Пригадайте минулі місяці і роки, побачите як стрімко
він зменшуєтся. І на цьому фоні доллар продовжує зростати в ціні. Скажете феномен, ні, це чітко спланована диверсія проти держави групою ЗЕБІЛІВ при владі.
nsdapzp
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