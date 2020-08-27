Мережа, яка в кращі часи налічувала сім ресторанів, не працює вже трохи більше місяця. Всі зазначені на сайті закладів телефони відключені.
Дивися повний текст Локдаун в дії: карантин змусив закритися відому київську мережу піцерій - ЗМІ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 14:48
Локдаун в дії: карантин змусив закритися відому київську...
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Дивися повний текст Локдаун в дії: карантин змусив закритися відому київську мережу піцерій - ЗМІ.
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