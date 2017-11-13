Нагадаємо, податкова планує взятися за грошові перекази трудових мігрантів. За рахунок їх оподаткування хочуть поповнювати бюджет.
Дивися повний текст У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських заробітчан.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:29
У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських заробітчан.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:39
Это все хорошо, но сколько из них там с семьей? Или уверенны, что смогут там жить с семьей. Даже работая официально на заводе. Сейчас, когда живут по 5-6 человек в квартире это одно, но если самому тянуть аренду квартиры — отложить не всегда получиться.
Чем отличается вечная аренда там от вечной аренды здесь, из-за которой многие без собственного жилья туда и поехали. Многие едут туда заработать побольше и побыстрее, а не за легализацией.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:42
Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..
выбрали клоунов и поехали в Польшу на заработки
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:43
Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..
Поляки ж как-то откладывают. И покупают жилье, которое в массе дороже того что предлагается у нас.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|