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У Польщі легалізувалася рекордна
кількість українських...

У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:07

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  summacut написав:В кредит лет на 15-20 под 3-4% в злотых почему бы и нет.

Доступно и заробитчанину если он приехал не на месяц, как у нас тут любят язвить, клубнику собирать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:35

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

В контексте обсуждения намешалось разного, уже не с точки зрения налогоблажения, а каких-то схем избежания налогооблажения. Но я хотел бы отметить ключеные вещи тупо проигнорированные глав.налоговиком.

  1. самое главное это закон об избежании двойного налогооблажения, мне проще показать на примере Польши поскольку больше интересовался именно этой страной
    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_168#Text
    Стаття 15

    Залежні особисті послуги

    1. З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 цієї Конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв'язку з цим, може оподатковуватись у цій другій Державі.

    Там есть пункт 2 с исключениями, но нам важнее общий случай, а не какие-то частные.
  2. Поскольку речь шла не столько о том чтобы брать дань с заробитчан в момент когда они получают на свою заграничную карту зарплату, а речь шла о переводах в Украину хочу напоминть что любые подарки между близкими родственниками, а это жена, дети, родители и даже братья-сестры - по налоговому кодексу облагаются налогом по ставке 0%. Тоесть стандартный перевод семье в Украину ну никак не может быть обложен 18%
    174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.
    ...
    174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:...ґ) готівка або кошти
    ...
    174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:
    174.2.1. за нульовою ставкою:
    а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
Всё это конечно можно поменять внеся правки в налоговый кодекс. Но если бить по второму пункту то пострадают не только заробичане, а и любые супруги, дети-родители тут в Украине поскольку отмена нулевой ставки налога для близких родственников ударит по ним то же. А разрыв первого пункта как по мне это просто феноменальный выстрел в ногу - заробитчане всё равно не станут платить налог тут, а рейтинг власти пробъёт очередное дно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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