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У Польщі легалізувалася рекордна
кількість українських...

У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:07

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  summacut написав:В кредит лет на 15-20 под 3-4% в злотых почему бы и нет.

Доступно и заробитчанину если он приехал не на месяц, как у нас тут любят язвить, клубнику собирать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:35

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

В контексте обсуждения намешалось разного, уже не с точки зрения налогоблажения, а каких-то схем избежания налогооблажения. Но я хотел бы отметить ключевые вещи, тупо проигнорированные глав.налоговиком.

  1. самое главное это закон об избежании двойного налогооблажения, мне проще показать на примере Польши поскольку больше интересовался именно этой страной
    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_168#Text
    Стаття 15

    Залежні особисті послуги

    1. З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 цієї Конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв'язку з цим, може оподатковуватись у цій другій Державі.

    Там есть пункт 2 с исключениями, но нам важнее общий случай, а не какие-то частные.
  2. Поскольку речь шла не столько о том чтобы брать дань с заробитчан в момент когда они получают на свою заграничную карту зарплату, а речь шла о переводах в Украину хочу напоминть что любые подарки между близкими родственниками, а это жена, дети, родители и даже братья-сестры - по налоговому кодексу облагаются налогом по ставке 0%. Тоесть стандартный перевод семье в Украину ну никак не может быть обложен 18%, ни со стороны отправителя, ни со стороны получателя.
    174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.
    ...
    174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:...ґ) готівка або кошти
    ...
    174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:
    174.2.1. за нульовою ставкою:
    а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
Всё это конечно можно поменять внеся правки в налоговый кодекс. Но если бить по второму пункту то пострадают не только заробичане, а и любые супруги, дети-родители тут в Украине поскольку отмена нулевой ставки налога для близких родственников ударит по ним то же. А разрыв первого пункта как по мне это просто феноменальный выстрел в ногу - заробитчане всё равно не станут платить налог тут, а рейтинг власти пробъёт очередное дно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:16

  NetSerpent написав:
  _hunter написав:налоговое резиденство не так-то просто "потерять"

При переїзді в іншу країну український пенсіонер втрачає можливість отримувати пенсію в Україні. Навіщо тоді живучи за кордоном продовжувати платити податки в Україні, якщо віддача все одно нульова?

Странный вопрос: оплата налогов -- это не какой-то "широкой души жест" -- это обязанность... Ну и пенсионные отчисления -- это только малая чать налогов: инфраструктура, всякие ЧП-службы -- это тоже налоги.
Если всем этим пользоваться не планируется -- просто отказываемся от гражданства и не парим бейцы ни себе ни людям...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:05

  _hunter написав:
  NetSerpent написав:
  _hunter написав:налоговое резиденство не так-то просто "потерять"

При переїзді в іншу країну український пенсіонер втрачає можливість отримувати пенсію в Україні. Навіщо тоді живучи за кордоном продовжувати платити податки в Україні, якщо віддача все одно нульова?

Странный вопрос: оплата налогов -- это не какой-то "широкой души жест" -- это обязанность... Ну и пенсионные отчисления -- это только малая чать налогов: инфраструктура, всякие ЧП-службы -- это тоже налоги.
Если всем этим пользоваться не планируется -- просто отказываемся от гражданства и не парим бейцы ни себе ни людям...

А ну ка розкажи ка нам, як просто відмовитись від укр.громадянства? :roll:
Чи проста чи ні?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:Якщо сім"я в Україні і ти їм перераховуєш кошти, навіть, якщо тебе рік немає в Україні, ДФС тебе візьме за яйко ... (((

С кучей стран подписаны законы об избежании двойного налогооблажения. По этим законам если НДФЛ уплачен к примеру в Польше - в Украине он не платится не зависимо он статуса налогового резидента.

Чуваче, (сподіваюсь не проти такого звернення?), ну я ж не з тяпкою в полі стою, рублю у темі трішки )))

Так ось, договори є, не питанння. Але багато нюансів ....

Перший, податок в РП може легко бути 32%, але все-рівно в Україні ти попадаєш ще на 1.5%.
Друге, сам процес подачі податкової декларації в Україні, після сплати всіх податків в РП.

От скажи, нафіг звичайній людині, яка в РП допустипо заплатила від своєї гросс-зп 30-35%, ще мати головняк з укроДФС????

Ти ж пишеш, що тємою займався, розкажи мені (нам), в чому сенс такого мазохізма (і філантропії), до якого призиває пан Любченко???

зі. Доти, поки держава і її офіційні лиця будуть вважати манюпас, який вимушен виживати, бидлом і тільки шукати способи обібрати і ще і "поїмєть" різними способами, діла не буде :!:

ззі. Хочє ДФС якісь податки від нерезидентів, власників укропаспортів, нема проблем. Вносимо розумні зміни в законодавство про нерезиденство, сучасні і правильні, приймаємо документи від ДФС інших держав на тій мові, на якій є, і працюємо з цим.
І ще не забуваємо посміхатись і казати дякую, що звернули на нас, вашу ДФС увагу!

зззі. Інакше, отримають такий болт, що попередні будуть для них болтіками )))

ззззі. Якщо читачі підримують мою точку зору, плюсаніть, щоб я знав, що я не один з такими думками!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:31

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  change_pm написав:Перший, податок в РП може легко бути 32%, але все-рівно в Україні ти попадаєш ще на 1.5%.

Военный сбор это не отдельный налог, это ещё один налог на доход добавленный на период действия особой ситуации. Потому не важно что в Украине налогов на доход два - они оба считаются как "украинский налог".

Военный важен например для ситуации когда в Польше начислены проценты по депозиту, а сам владелец счёта сидит в Украине, а не собирает клубнику в Польше. В это случае уже не действует закон об избежании двойного налогооблажения, действуют другие нормы налогового кодекса. И поскольку 19% налога Бельки меньше чем 18%+1,5% подоходного в Украине надо доплатить тут в Украине 0,5%. Но это всё не про заробитчан.

Для заробитчан нет нормы что надо доплачивать в Украине если польский налог меньше. И ещё раз - не важно то у нас два подоходных, они по этому соглашению идут как один вид налога.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:33

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  change_pm написав:Чуваче, (сподіваюсь не проти такого звернення?)

Меня тут банили на месяц за то что с господами на "ты" общаюсь. Так что всё ОК :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:37

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  change_pm написав:Ти ж пишеш, що тємою займався, розкажи мені (нам), в чому сенс такого мазохізма (і філантропії), до якого призиває пан Любченко???

Ты требуешь от меня невозможного: найти логику или хотя бы какую-то законодательую основу для бреда выданного глав.налоговиком в интервью :shock:

Человек тупо хочет бабла. Законы он на писюне вертел, так же как давече закон покрутили на писюне судьи КСУ и как теперь Кабмин борясь с решением КСУ хотят повертеть на писюне закон требуя от НАЗК не выполнять решение суда, и как президент, заслуженный писькограй Украины, хочет в непредусмотренный Конституцией способ отменить решение КСУ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:06

  change_pm написав:
  _hunter написав:
  NetSerpent написав:При переїзді в іншу країну український пенсіонер втрачає можливість отримувати пенсію в Україні. Навіщо тоді живучи за кордоном продовжувати платити податки в Україні, якщо віддача все одно нульова?

Странный вопрос: оплата налогов -- это не какой-то "широкой души жест" -- это обязанность... Ну и пенсионные отчисления -- это только малая чать налогов: инфраструктура, всякие ЧП-службы -- это тоже налоги.
Если всем этим пользоваться не планируется -- просто отказываемся от гражданства и не парим бейцы ни себе ни людям...

А ну ка розкажи ка нам, як просто відмовитись від укр.громадянства? :roll:
Чи проста чи ні?

Процедура проста, как табуретка: подаем заяву, прилагаем пачпорт гражданина, ждем. Ждать, правда, даже по закону -- год, но то уже такэ...
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