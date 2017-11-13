У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...

Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:15

vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав: Якщо сім"я в Україні і ти їм перераховуєш кошти, навіть, якщо тебе рік немає в Україні, ДФС тебе візьме за яйко ... ((( Якщо сім"я в Україні і ти їм перераховуєш кошти, навіть, якщо тебе рік немає в Україні, ДФС тебе візьме за яйко ... (((

С кучей стран подписаны законы об избежании двойного налогооблажения. По этим законам если НДФЛ уплачен к примеру в Польше - в Украине он не платится не зависимо он статуса налогового резидента. С кучей стран подписаны законы об избежании двойного налогооблажения. По этим законам если НДФЛ уплачен к примеру в Польше - в Украине он не платится не зависимо он статуса налогового резидента.

Чуваче, (сподіваюсь не проти такого звернення?), ну я ж не з тяпкою в полі стою, рублю у темі трішки )))Так ось, договори є, не питанння. Але багато нюансів ....Перший, податок в РП може легко бути 32%, але все-рівно в Україні ти попадаєш ще на 1.5%.Друге, сам процес подачі податкової декларації в Україні, після сплати всіх податків в РП.От скажи, нафіг звичайній людині, яка в РП допустипо заплатила від своєї гросс-зп 30-35%, ще мати головняк з укроДФС????Ти ж пишеш, що тємою займався, розкажи мені (нам), в чому сенс такого мазохізма (і філантропії), до якого призиває пан Любченко???зі. Доти, поки держава і її офіційні лиця будуть вважати манюпас, який вимушен виживати, бидлом і тільки шукати способи обібрати і ще і "поїмєть" різними способами, діла не будеззі. Хочє ДФС якісь податки від нерезидентів, власників укропаспортів, нема проблем. Вносимо розумні зміни в законодавство про нерезиденство, сучасні і правильні, приймаємо документи від ДФС інших держав на тій мові, на якій є, і працюємо з цим.І ще не забуваємо посміхатись і казати дякую, що звернули на нас, вашу ДФС увагу!зззі. Інакше, отримають такий болт, що попередні будуть для них болтіками )))ззззі. Якщо читачі підримують мою точку зору, плюсаніть, щоб я знав, що я не один з такими думками!