У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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vitaliy_berdinskikh написав:а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
Вы дальше внимательно почитайте, там просто уникальный пёрл когда родственность даже первой степени, но один из родственников - не гражданин Украины. Попадалово полное.
А что касается "избежания двойного налогообложения", то разве не нужно "доплачивать" разницу если в другой стране ставка налога ниже чем в Украине? Т.е. если, например, в России ставка НДФЛ 13%, а в Украине - 18% и есть межправительственное соглашение, то в Украине надо доплатить 18-13 = 5%, разве не так? В этом, кстати, попадалово официальных заробитчан потому что в некоторых странах есть определенный необлагаемый минимум, но в Украине с него сдерут по полной.
На примере решения Киевского апелляционного административного суда по делу № 826/48/17 юрист поясняет, что подтвердить место жительства в стране получения дохода могут документы на владение жилой недвижимостью или договор ее аренды. Центр жизненных и экономических интересов за границей — указанием места жительства ближайших родственников.
«Например, что жена работает в другой стране, а дети учатся в учебных заведениях той страны», — привел пример Бучковский.
Экономические интересы подтвердить проще — нужно показать трудовые или гражданско-правовые договора с иностранцами. Также во избежание споров нужно зарегистрировать прекращение деятельности ФЛП в Украине, если есть такая регистрация.
Доказать пребывание за границей более 183 дней за год можно справкой из Госпогранслужбы.
Предоставив суду такие доказательства, можно подтвердить, что вы имеете место жительства, тесные личные и экономические связи в стране, где получали доход, а, следовательно, не являетесь налоговым резидентом Украины, не является плательщиком налога на доходы физических лиц и не обязаны подавать налоговую декларацию.
Grover написав:Вы дальше внимательно почитайте, там просто уникальный пёрл когда родственность даже первой степени, но один из родственников - не гражданин Украины. Попадалово полное.
Каким боком это к обсуждаемой теме возможного налогооблажениях денег пересылаемых заробитчанами в Украину?
Человек, отпахавший 10+ лет в Польше, прошедший ВНЖ, выучивший польский язык и сдавший экзамен на гражданство - ну ни как не может называться заробитчанином. Как он будет пересылать деньги жене - вопрос конечно, но мне думается что к тому времени жена будет уже тоже в Польше и вопрос просто утратит актуальность.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Grover написав:А что касается "избежания двойного налогообложения", то разве не нужно "доплачивать" разницу если в другой стране ставка налога ниже чем в Украине?
Нет, разницу доплачивают как раз те на кого закон об избежании двойного налогооблажения не распространяется.
Например если человек находится в Украине, а за границей у него есть инвестиции в фонды, депозит в банке или он владеет иностранной фирмой которая выплачивает ему дивиденты. Вот во всех этих случаях если доход облагается налогом в стране получения дохода в Украине доплачивается разница если иностранный налог меньше чем украинский.
Да, на всякий случай я всё таки напишу: я не юрист, не специалист по налогам и всё что я пишут - это сугубо моя личная точная зрения опирающаяся на прочитанные мной законы. Вполне возможно что я могу ошибаться потому не следует брать всё категорически сказанное мной как 100% истину - я на это не претендую.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
Вы дальше внимательно почитайте, там просто уникальный пёрл когда родственность даже первой степени, но один из родственников - не гражданин Украины. Попадалово полное.
А что касается "избежания двойного налогообложения", то разве не нужно "доплачивать" разницу если в другой стране ставка налога ниже чем в Украине? Т.е. если, например, в России ставка НДФЛ 13%, а в Украине - 18% и есть межправительственное соглашение, то в Украине надо доплатить 18-13 = 5%, разве не так? В этом, кстати, попадалово официальных заробитчан потому что в некоторых странах есть определенный необлагаемый минимум, но в Украине с него сдерут по полной.
На примере решения Киевского апелляционного административного суда по делу № 826/48/17 юрист поясняет, что подтвердить место жительства в стране получения дохода могут документы на владение жилой недвижимостью или договор ее аренды. Центр жизненных и экономических интересов за границей — указанием места жительства ближайших родственников.
«Например, что жена работает в другой стране, а дети учатся в учебных заведениях той страны», — привел пример Бучковский.
Экономические интересы подтвердить проще — нужно показать трудовые или гражданско-правовые договора с иностранцами. Также во избежание споров нужно зарегистрировать прекращение деятельности ФЛП в Украине, если есть такая регистрация.
Доказать пребывание за границей более 183 дней за год можно справкой из Госпогранслужбы.
Предоставив суду такие доказательства, можно подтвердить, что вы имеете место жительства, тесные личные и экономические связи в стране, где получали доход, а, следовательно, не являетесь налоговым резидентом Украины, не является плательщиком налога на доходы физических лиц и не обязаны подавать налоговую декларацию.
Саме основне в цій гілці - це виділене.
Якщо ви, заробив гроші закордоном, заплатив там податки, подасте декларацію в Уркаїні, то ВЕЛИЧЕЗНІ шанси, що ви будет довго і нудно доказувати свою правоту в судах
Grover написав:А что касается "избежания двойного налогообложения", то разве не нужно "доплачивать" разницу если в другой стране ставка налога ниже чем в Украине?
Нет, разницу доплачивают как раз те на кого закон об избежании двойного налогооблажения не распространяется.
Например если человек находится в Украине, а за границей у него есть инвестиции в фонды, депозит в банке или он владеет иностранной фирмой которая выплачивает ему дивиденты. Вот во всех этих случаях если доход облагается налогом в стране получения дохода в Украине доплачивается разница если иностранный налог меньше чем украинский.
Да, на всякий случай я всё таки напишу: я не юрист, не специалист по налогам и всё что я пишут - это сугубо моя личная точная зрения опирающаяся на прочитанные мной законы. Вполне возможно что я могу ошибаться потому не следует брать всё категорически сказанное мной как 100% истину - я на это не претендую.
Імхо, вам тоді, якщо ви не практик, не варто тоді так кидатись на амбразуру захиста чесності українського законодавства... ))) не приймайте за пораду.
Хоча наскільки я зрозумів, ви маєте якісь доходи з закордону (чи я помиляюсь?) , то питання, чи ви подаєте декларацію в Україні, навіть, коли всі податки закордоном сплачено?
change_pm написав:не варто тоді так кидатись на амбразуру захиста чесності українського законодавства
Я ж не про честность. Я про то что уже существуют нормы которыми урегулировано то как облагается доход заробитчан и как облагается перевод денег заробитчан в семью: в обеих случаях налог равен нулю. Потому что именно такие нормы есть в украинском законодательстве. Я не дискутирую на тему хорошо это или плохо, честно это или не честно по отношению к кому-то.
Любченко нагло игнорирует факт того что налоги с переводов заробитчан брать нельзя. Вот главный мой меседж в дискуссии. Это как если бы он вдруг сказал что надо брать 18% с денег которые выплачиваются по ОСАГО.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
change_pm написав:не варто тоді так кидатись на амбразуру захиста чесності українського законодавства
Я ж не про честность. Я про то что уже существуют нормы которыми урегулировано то как облагается доход заробитчан и как облагается перевод денег заробитчан в семью: в обеих случаях налог равен нулю. Потому что именно такие нормы есть в украинском законодательстве. Я не дискутирую на тему хорошо это или плохо, честно это или не честно по отношению к кому-то.
Любченко нагло игнорирует факт того что налоги с переводов заробитчан брать нельзя. Вот главный мой меседж в дискуссии. Это как если бы он вдруг сказал что надо брать 18% с денег которые выплачиваются по ОСАГО.
Я подозреваю, что он ничего не игнорирует -- а просто намекает на то, что заробитчане (часть? большая?) работают "там" не совсем "вбелую" -- поэтому налоги неплохо бы хоть где-то заплатить. Лучше "тут".