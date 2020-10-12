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Власниця Tesla провчила і забрала
у викрадачів своє авто...

Власниця Tesla провчила і забрала у викрадачів своє авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:15

Власниця Tesla провчила і забрала у викрадачів своє авто...

Пропонуємо до обговорення:
В Австралії власниця авто гарненько провчила зловмисників, що намагалися викрасти її електромобіль. Їй вдалося це зробити за допомогою дистанційного керування.

Дивися повний текст Власниця Tesla провчила і забрала у викрадачів своє авто (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:15

То ли дело таврия. Украли да и хрен с ней.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:16

кому надо етот колхоз грабить?!) разве что таким же колхозникам с села?!))) ет я про таврию))
vitaliy_panchuk
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