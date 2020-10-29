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Банки України скоротили прибуток
більш ніж на 20% через...

Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:44

Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Дивися повний текст Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через кризу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:45

Скорее не из-за КОРОНАКРИЗИСА, а из-за понижения учетной ставки))))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:11

прочие расходы в 2020 выросли с 8 до 11 ярдов, админ расходы с 45 до 49 ярдов, резервирование с 8 до 20 ярдов. Банки с жиру бесятся, странно что при таком росте затрат вообще есть прибыль.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:58

Re: Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через.

vitaliian написав:прочие расходы в 2020 выросли с 8 до 11 ярдов, админ расходы с 45 до 49 ярдов, резервирование с 8 до 20 ярдов. Банки с жиру бесятся, странно что при таком росте затрат вообще есть прибыль.


Не с жиру бесятся, а инвестируют в развитие.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:07

  Faceless написав:
vitaliian написав:прочие расходы в 2020 выросли с 8 до 11 ярдов, админ расходы с 45 до 49 ярдов, резервирование с 8 до 20 ярдов. Банки с жиру бесятся, странно что при таком росте затрат вообще есть прибыль.


Не с жиру бесятся, а инвестируют в развитие.
инвестиции идут за счёт прибыли, иначе благодаря бесконечному инвестированию можно работать в ноль и не платить налоги.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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