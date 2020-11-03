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Мінсоцполітики пояснило, чому
пенсіонери зі стажем і ті,...

Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:07

Особенно мне *нравится*, что цыганве, которые и дня не работали, платят пенсии!...И очередная брехня, что людям, имеющим стаж *до 15 лет имеют право получать пенсию с 63 лет* - у меня муж в 90-е, как и многие, работал без оформления - официального стажа 16 лет - ему сказали в ПФ, что пенсию он будет получать с 65 лет, а сейчас ему платят пособие в 458 грн- это назначено, но на карточку приходит 420...
karmakova_galina53
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:52

Почему платят всем одинаковые пенсии

Ответ Рататуй.
Провокатор и абсолютно бескультурный хам Рататуй-овощ(псевдоним-ник) пытается на форуме о пенсиях унижать и оскорблять зрелых людей с интеллектом, опытом жизни и своей жизненной позицией.
Это зеркало нашего безнравственного общества, где все осмеяно и осквернено!!!
В Доктрине образования Украины из 11 пунктов на 9 месте стоит КУЛЬТУРА!
florazemnaya
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:08

Во многих странах проводятся экскременты по выплатам ББД (БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВОВЫЙ ДОХОД) . А у нас пенсию не ХОТЯТ платить! Если говорить "о справедливоти" , то Ахметов и другие бизнесмены не построив ничего , только эксплуатируя то что было ,тяжелым трудом создано предыдущими поколениями, покупает самую дорогую недвижимость на планете!
Если он купит дом ,не за 500 млн зелени, а за 20 . Это сильно подорвет его предпринимательскую инициативу?
"подвигаться ПРИЙДЕТСЯ" Весь мир движется к этому! Ну, кроме Украины
prihod19776
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:09

И где тут логика??? И Кто же сейчас будет делвть отчисленгия в пенсионный фонд?? Выходит так, кто вообще не работал получает социальноую помощь в 1712гр. Уменя стаж 29лет и я тоже получаю 1712гр. Выводы делайте сами....
zarechniy7
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:46

  zarechniy7 написав:И где тут логика??? И Кто же сейчас будет делвть отчисленгия в пенсионный фонд?? Выходит так, кто вообще не работал получает социальноую помощь в 1712гр. Уменя стаж 29лет и я тоже получаю 1712гр. Выводы делайте сами....

Какой стаж в 29 лет? С 2000 года трудовая не нужна, считают страховой стаж и размер пенсии в зависимости от полученной зарплаты и отчислений с нее в ПФ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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