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23% майбутніх покупців квартир
воліють купити власне...

23% майбутніх покупців квартир воліють купити власне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:33

23% майбутніх покупців квартир воліють купити власне...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві спостерігається стабільно висока зацікавленість у інформації про нові квартири та готовність здійснити покупку.

Дивися повний текст 23% майбутніх покупців квартир воліють купити власне житло протягом року.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:33

Типичная новостройка в Украине - клоповник без нормального двора, парковки, социальной инфраструктуры, детской площадки и т.д. Все мечтают купить ))
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