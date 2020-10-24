У Києві спостерігається стабільно висока зацікавленість у інформації про нові квартири та готовність здійснити покупку.
Дивися повний текст 23% майбутніх покупців квартир воліють купити власне житло протягом року.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:33
23% майбутніх покупців квартир воліють купити власне...
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Дивися повний текст 23% майбутніх покупців квартир воліють купити власне житло протягом року.
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:33
Типичная новостройка в Украине - клоповник без нормального двора, парковки, социальной инфраструктуры, детской площадки и т.д. Все мечтают купить ))
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