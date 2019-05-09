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От идеи до инвестиций –
профессиональное проектное управлени

От идеи до инвестиций – профессиональное проектное управлени
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:20

От идеи до инвестиций – профессиональное проектное управлени

Услуги внешнего управления промышленными инвестиционными проектами на предпроектной стадии.

Тщательно проработанный проект – почти 100% гарантия привлечения инвестиций и успешного его внедрения.
К сожалению, многие украинские инвестиционные проекты не реализуются из-за их поверхностной подготовки.
На стадии идеи многие инициаторы не владеют, да и не могут владеть всеми без исключения вопросами – юридическими, маркетинговыми, строительными, технологическими, логистическими, финансовыми.
В результате инвестор видит красочную картинку, мало соотносящуюся с реальностью.

Предлагаем сотрудничество внешнего предпроектного управления по проектам в промышленных отраслях (с CAPEX от 2 000 000 евро)
Мы – команда специалистов, имеющих значительный опыт реализации индустриальных проектов.
Наши компетенции – проектный / финансовый / инвестиционный / производственный / операционный менеджмент, юриспруденция (земельное, строительное, корпоративное право), промышленный маркетинг, энергетика, логистика, инженерно-сметные работы, технический надзор, технологический инжиниринг. Практический опыт каждого выражается не только в профессиональном подходе к узкоспециальным вопросам, но и умении решать нестандартные задачи, находящиеся на стыке отраслей.
Наши приоритеты – профессионализм, логика, владение всеми деталями.
Наше преимущество – знание большинства возможных "подводных камней" в землеотводах, проектировании и строительстве, инжиниринговых решениях, логистике, производственных и сбытовых процессах.

Сайт BFM Group Ukraine: http://www.bfm-ua.com
Тел.: +380 97 489 58 03
E-mail: bfmgroup@ukr.net
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