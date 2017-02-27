давай,давай тестерончик, жги еще ти просто черговий провокатор, який чіпляється до дрібниць коли будуть власні думки, ні, не буде?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2026 22:00
Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:49
Трошки інфи для роздумів
1 Податок сплачується з легкових автомобілі віком до 5 років, середньоринкова вартість яких перевищує встановлений державою поріг – у 2026 році це понад 3,2 млн грн.
2 за січень-травень податок сплатили 8 978 автовласників ,власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 140,2 млн грн транспортного податку.
Отже кожного року в Україні купувалось приблизно 1800 елітних авто , вартістю понад 3,2 млн грн....
Навіть якщо ці авто купували виключно жуліки чиновники/олігархи...
То вони витратили на це менше 6 млрд грн/рік....
Тепер порівняємо з тим скільки втрачає бюджет з кожного 1 млн осіб . які не платять навіть з мінімалки
8647 *43%*12місяців * 1 млн шлангів які крадуть в своїх батьків=44,6 млрд грн
Так хто НАЙБІЛЬШЕ обдирає Державу?
8978 власників елітних автомобілей
чи 4-6-8 млн не платячих податки?
Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Понад це не значить рівно.
Наприклад,
Відповідно сума на люксові тачки легко зростає в рази, але ж на тачками єдиними, є ще яхти, камінчики, палаци і не тільки в Україні. Тому стельова арифметика нічого не дає. А точніші цифри наводив, наприклад, з інвалідністю 3,7 млн, а не 1 як ви вперто пишете. Знову ж таки неплатники далеко не завжди зі злого умислу, можливо навіть справедливо було би надати їм базовий дохід. А платники подекуди захищені спеціально підігнаним під себе законами, та ще і хамлять і хизуються, як главпоштар:
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