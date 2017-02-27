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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12121121221212312124
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 22:00

  tester3373 написав:
  Shaman написав:про курс щось скажеш?

тобто коли ти впрягся то в тебе було про курс. злив зараховано.

давай,давай тестерончик, жги еще :lol: ти просто черговий провокатор, який чіпляється до дрібниць ;) коли будуть власні думки, ні, не буде? :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:49

Трошки інфи для роздумів
1 Податок сплачується з легкових автомобілі віком до 5 років, середньоринкова вартість яких перевищує встановлений державою поріг – у 2026 році це понад 3,2 млн грн.
2 за січень-травень податок сплатили 8 978 автовласників ,власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 140,2 млн грн транспортного податку.
https://censor.net/n4009201
Отже кожного року в Україні купувалось приблизно 1800 елітних авто , вартістю понад 3,2 млн грн....
Навіть якщо ці авто купували виключно жуліки чиновники/олігархи...
То вони витратили на це менше 6 млрд грн/рік....
Тепер порівняємо з тим скільки втрачає бюджет з кожного 1 млн осіб . які не платять навіть з мінімалки
8647 *43%*12місяців * 1 млн шлангів які крадуть в своїх батьків=44,6 млрд грн

Так хто НАЙБІЛЬШЕ обдирає Державу?
8978 власників елітних автомобілей
чи 4-6-8 млн не платячих податки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Отже кожного року в Україні купувалось приблизно 1800 елітних авто , вартістю понад 3,2 млн грн....
Навіть якщо ці авто купували виключно жуліки чиновники/олігархи...
То вони витратили на це менше 6 млрд грн/рік....

Понад це не значить рівно.
Наприклад,
Українець став одним із перших власників ексклюзивного Bugatti за $10 мільйонів https://focus.ua/uk/auto/570544-ukrayin ... joniv-foto

Відповідно сума на люксові тачки легко зростає в рази, але ж на тачками єдиними, є ще яхти, камінчики, палаци і не тільки в Україні. Тому стельова арифметика нічого не дає. А точніші цифри наводив, наприклад, з інвалідністю 3,7 млн, а не 1 як ви вперто пишете. Знову ж таки неплатники далеко не завжди зі злого умислу, можливо навіть справедливо було би надати їм базовий дохід. А платники подекуди захищені спеціально підігнаним під себе законами, та ще і хамлять і хизуються, як главпоштар:
Смілянський назвав людей, які обговорюють його дохід на посаді, "козлами". Відповідну заяву керівник поштового оператора зробив під час інтерв'ю каналу "Апостроф".
Коментуючи заяви деяких українців щодо астрономічних доходів гендиректора "Укрпошти", він заявив, що вони "платять менше податків" і приносять менше користі ЗСУ. https://www.unian.ua/economics/other/ig ... 16219.html
Ой+
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