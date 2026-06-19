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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3387338833893390>
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:19

  flyman написав:
  rjkz написав:может кому интересно
https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs


FYI
https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:27

  Hotab написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:может кому интересно
https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs


FYI
https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?

Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:
- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.
- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.
- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.

А то налякаєте людину незвичними словами…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:32

  akurt написав:
  Hotab написав:

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?

Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:
- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.
- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.
- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.

А то налякаєте людину незвичними словами…


Людина навʼязливо рекламує злиденне життя , читачі мають право знати, як йому вдається повноцінно жити на таку суму? Бо інакше який сенс цієї навʼязливої реклами свого російськомовного блога?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці.

Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:47

  airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську). :lol:
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:37

не пержу, а Purdue

  Water написав:
  airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську). :lol:


не пержу, а Purdue
https://www.purdue.edu/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:02

  Water написав:
  airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську). :lol:

Ізольда Павлівна не побрезгловала б..
В підвалі б додала свого шпіната
Зображення
А грядка там така, що Флайману не обійняти
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 чер, 2026 17:46, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:11

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці.

Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком :mrgreen:

Є відмінності:
Фруктоза (фруктовий цукор) — це моносахарид, який засвоюється переважно у печінці. Вона перетворюється на жири (тригліцериди), глюкозу та глікоген, які можуть використовуватися як резервне джерело енергії. За смаком фруктоза є найсолодшим видом цукру (більш ніж у півтора рази солодша за сахарозу).
Оскільки фруктоза в організмі частково перетворюється на жири, одним із негативних наслідків її надлишку може стати розвиток жирової хвороби печінки. до цирозу (заміщення паренхіми печінки жорсткої сполучною тканиною) та печінковою недостатністю (нездатності органу повноцінно виконувати свої функції).

Якщо вже є надмірна вага, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші прояви інсулінорезистентності, то бажано обмежити вживання фруктози до 10-20 грамів на добу. Якщо ви здорові, то фруктозою все одно захоплюватися не варто, рекомендується не більше 30-40 г в день. https://shuba.life/articles/18981-u-cho ... B5RYOu0XfW
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:19

  Ой+ написав:
  Faceless написав:
  airmax78 написав:Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці.

Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком :mrgreen:

Є відмінності:
Фруктоза (фруктовий цукор) — це моносахарид, який засвоюється переважно у печінці. Вона перетворюється на жири (тригліцериди), глюкозу та глікоген, які можуть використовуватися як резервне джерело енергії. За смаком фруктоза є найсолодшим видом цукру (більш ніж у півтора рази солодша за сахарозу).
Оскільки фруктоза в організмі частково перетворюється на жири, одним із негативних наслідків її надлишку може стати розвиток жирової хвороби печінки. до цирозу (заміщення паренхіми печінки жорсткої сполучною тканиною) та печінковою недостатністю (нездатності органу повноцінно виконувати свої функції).

Якщо вже є надмірна вага, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші прояви інсулінорезистентності, то бажано обмежити вживання фруктози до 10-20 грамів на добу. Якщо ви здорові, то фруктозою все одно захоплюватися не варто, рекомендується не більше 30-40 г в день. https://shuba.life/articles/18981-u-cho ... B5RYOu0XfW

Так і є. Але не всі про це знають і багато хто думає що фруктові фреші - це про здоров'я, хоча це навпаки. Або багато фруктів - це здорова їжа (хоча ані секунди).
airmax78
 
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