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Єдиний казначейський рахунок
спорожнів майже на третину

Єдиний казначейський рахунок спорожнів майже на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:42

Єдиний казначейський рахунок спорожнів майже на третину

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 листопада 2020 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку становить 15,146 млрд грн.

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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:42

То все Порошенко виноват .... 100% !!! ))))
Он слишком мало денег оставил, уходя.
Их хватило только на полтора года (((( нихрена не деланья.
a_kibets
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