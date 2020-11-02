Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур

Додано: Нед 08 лис, 2020 07:58

hno3 написав: огромные деньги потрачены в пустую огромные деньги потрачены в пустую

Все деньги поступающие в бюджет - это по сути расходы страны на содержание государства. Чем эти расходы меньше, тем эффективнее работает государство. И наоборот - чем выше расходы, тем менее эффективно работает государство.Чтобы повысить эффективность государства, нужно снижать поступления в госбюджет и его расходы. Основная задача государства в том, чтобы как можно меньше отбирать деньги у граждан из кармана, чтобы у них в оставалось больше заработанного, а не меньше. Чтобы граждане были богаче, а страна успешнее. А сейчас все наоборот.Доклады об увеличении поступлений в бюджет говорят только о том, что система работает все хуже и хуже. Все больше и больше денег приходится забирать из карманов налогоплательщиков. А толку от собирания этих денег все меньше и меньше.По сути все эти рассказы об увеличении поступлений в бюджет - это хвастовство тем, что из карманов налогоплательщиков забирают все больше и больше денег. Т.е. хвастаются тем, что сделали граждан еще беднее.Было бы странно, если бы бухгалтер предприятия хвастался, что расходы предприятия растут с одновременным падением доходов. А ведь именно этим хвалятся чиновники, когда рассказывают о росте "поступлений в казну", ведь это по сути расходы предприятия. А доходы предприятия (доходы населения) наоборот падают.Сама по себе перегрузка фур - это действительно плохо и с этим нужно бороться, но вместо реальной борьбы все свели с собиранию денег. Которые в конечном счете заплатят покупатели товаров, которые эти фуры перевозят. Тоесть проблему практически не решили, граждан сделали беднее, государство менее эффективным. И главное забрали живые деньги из экономики, которые могли бы работать на повышение ВВП, а вместо этого уйдут на коррупцию.