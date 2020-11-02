Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклій.
Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:17
Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07
Выписанные штрафы это ещё не деньги в бюджете.Подобные самовосхваления наблюдались и у предыдущего министра.Наверное "кресло"такое.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:59
Т.е. фур с перегрузом ездит менее 1.5% !?!? Бред! Проверяющие работают себе на карман.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:00
LutsMan
Ну почему же бред? По основным магистралям, где стоят весовые комплексы вполне может быть и так. Но не все машины с щебнем и зерном ездят в сторону портов. Сейчас в Украине куча перерабатывающих комплексов и огромных элеваторов, которые обрабатывают по 1000т зерна в сутки. Если брать по 25т на одну машину - 40 грузовиков на условный МЭЗ Кернела или МХП в сутки.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:26
Re: Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням
Додано: Нед 08 лис, 2020 07:25
Согласен, огромные деньги потрачены в пустую на ремонт дорог.
Ради копеечной выгоды небольшое числа людей, страдают млн безропотного большинства.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Нед 08 лис, 2020 07:58
Все деньги поступающие в бюджет - это по сути расходы страны на содержание государства. Чем эти расходы меньше, тем эффективнее работает государство. И наоборот - чем выше расходы, тем менее эффективно работает государство.
Чтобы повысить эффективность государства, нужно снижать поступления в госбюджет и его расходы. Основная задача государства в том, чтобы как можно меньше отбирать деньги у граждан из кармана, чтобы у них в оставалось больше заработанного, а не меньше. Чтобы граждане были богаче, а страна успешнее. А сейчас все наоборот.
Доклады об увеличении поступлений в бюджет говорят только о том, что система работает все хуже и хуже. Все больше и больше денег приходится забирать из карманов налогоплательщиков. А толку от собирания этих денег все меньше и меньше.
По сути все эти рассказы об увеличении поступлений в бюджет - это хвастовство тем, что из карманов налогоплательщиков забирают все больше и больше денег. Т.е. хвастаются тем, что сделали граждан еще беднее.
Было бы странно, если бы бухгалтер предприятия хвастался, что расходы предприятия растут с одновременным падением доходов. А ведь именно этим хвалятся чиновники, когда рассказывают о росте "поступлений в казну", ведь это по сути расходы предприятия. А доходы предприятия (доходы населения) наоборот падают.
Сама по себе перегрузка фур - это действительно плохо и с этим нужно бороться, но вместо реальной борьбы все свели с собиранию денег. Которые в конечном счете заплатят покупатели товаров, которые эти фуры перевозят. Тоесть проблему практически не решили, граждан сделали беднее, государство менее эффективным. И главное забрали живые деньги из экономики, которые могли бы работать на повышение ВВП, а вместо этого уйдут на коррупцию.
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:00
В Швейцарии и Нидерландах налогоплательщики сейчас улыбнулись)))
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