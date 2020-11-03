Ми ще зовсім молоді, але ростемо шалено швидко, тож у нашу команду потрібна людина, яка зможе впевнено наводити лад зі всіма нашими цифрами
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА:
Вища економічна освіта
Досвід роботи на посаді бухгалтера бажаний, але не обов'язковий
Знання законодавчо-нормативної бази з бухгалтерського та податкового обліку
Знання комп’ютерних програм: MS Office, 1С
ПРОПОНУЄМО:
Зарплата 15000 грн;
Офіційне працевлаштування;
Сучасний офіс у Києві;
З радістю оплатимо Твоє навчання, курси та семінари.
Більше про нас читай на сайті
Відправляй своє резюме на promocodespacecomua@gmail.com
Не вагайся, ми чекаємо на тебе!