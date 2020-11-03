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Бухгалтер
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:46

Бухгалтер

Промокод Спейс шукає ідеального бухгалтера!
Ми ще зовсім молоді, але ростемо шалено швидко, тож у нашу команду потрібна людина, яка зможе впевнено наводити лад зі всіма нашими цифрами :)

​ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА:

Вища економічна освіта
Досвід роботи на посаді бухгалтера бажаний, але не обов'язковий
Знання законодавчо-нормативної бази з бухгалтерського та податкового обліку
Знання комп’ютерних програм: MS Office, 1С

ПРОПОНУЄМО:

Зарплата 15000 грн;
Офіційне працевлаштування;
Сучасний офіс у Києві;
З радістю оплатимо Твоє навчання, курси та семінари.


Більше про нас читай на сайті https://promocodespace.com.ua
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Не вагайся, ми чекаємо на тебе!
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