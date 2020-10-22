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Чому варто підписувати договір
про здачу житла в оренду

Чому варто підписувати договір про здачу житла в оренду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:06

Чому варто підписувати договір про здачу житла в оренду

Пропонуємо до обговорення:
Договір оренди житла варто оформлювати за всіма правилами.

Дивися повний текст Чому варто підписувати договір про здачу житла в оренду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:06

Ни один договор не спасет, если у одной стороны либо кукуха поедет, либо сверх возможности. Потом запаритесь по судам ходить с этим договором.
И на слово как бы уже давно не сдают. Какой-то договор есть. Только что он гарантирует? Как и в любом другом бизнесе — это списывается на форс-мажорные несколько %. В остальных случаях все более-менее спокойно. И одни ищут идеальную квартиру, а другие идеальных арендаторов (статья).
RO41m
 
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