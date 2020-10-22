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Українські брокери-шахраї
ошукали європейських інвесторів

Українські брокери-шахраї ошукали європейських інвесторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:55

Українські брокери-шахраї ошукали європейських інвесторів

Пропонуємо до обговорення:
Ці особи запевняли потенційних жертв, що вони відомі та успішні міжнародні форекс-брокери з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:55

"Названия этих брокеров регулятор не приводит." Зачем вообще такой регулятор??? Если это скамеры - нормальный регулятор обязан назвать имена этих "брокеров".
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:21

vova_pochernin

тут шукайте

наразі 17 махінаторів в базі даних


https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:17

Так тут недавно лізла реклама Alpari з Moriarti:)
folker
 
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