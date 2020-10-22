Ці особи запевняли потенційних жертв, що вони відомі та успішні міжнародні форекс-брокери з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами.
Дивися повний текст Українські брокери-шахраї ошукали європейських інвесторів.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:55
Українські брокери-шахраї ошукали європейських інвесторів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські брокери-шахраї ошукали європейських інвесторів.
Додано: Сер 04 лис, 2020 10:55
"Названия этих брокеров регулятор не приводит." Зачем вообще такой регулятор??? Если это скамеры - нормальный регулятор обязан назвать имена этих "брокеров".
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:21
vova_pochernin
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