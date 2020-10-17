За словами Кличка, в наземному транспорті пасажири більш сумлінно дотримуються маскового режиму, ніж у метрополітені.
Дивися повний текст Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень у метро.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 14:34
Київ посилює контроль за дотриманням карантинних...
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Дивися повний текст Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень у метро.
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