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Надходження до бюджету у
2020 році (інфографіка)

Надходження до бюджету у 2020 році (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:35

Надходження до бюджету у 2020 році (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Стан надходжень до бюджету у 2020 році.

Дивися повний текст Надходження до бюджету у 2020 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:36

А хтось знає, що зараз ідуть затримки держслужбовцям та соцвиплати? Таки дії є провокацією.
summagisdives
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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