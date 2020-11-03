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В Україні почала працювати комісія з регулювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:31
Пропонуємо до обговорення:
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вже розпочала свою роботу.
Дивися повний текст В Україні почала працювати комісія з регулювання азартних ігор
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R2
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:31
Лёд тронулся господа присяжные заседатели!!!
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sunleo71
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