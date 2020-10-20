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У підземних сховищах накопичили рекордний запас газу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:28
Пропонуємо до обговорення:
В українських підземних сховищах газу накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд кубометрів, наразі газосховища почергово завершують нейтральний період та переходять в режим відбору природного газу з ПСГ.
Дивися повний текст У підземних сховищах накопичили рекордний запас газу за останні 10 років
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:21
И что???Для украинцев газ дорожает.Кому нужен этот рекорд?Тому,кто купил газ летом и продаёт его зимой в три раза дороже?
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