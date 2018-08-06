RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболєв назвав основну
причину збитків Нафтогазу

Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:04

Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками січня-червня 2020 року група "Нафтогаз" отримала 11,5 млрд грн чистого збитку, і головною причиною таких показників стали борги газзбутів і тепловиків.

Дивися повний текст Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91059
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:04

везде убытки
sal
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 25.03.16
Подякував: 824 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коболєв: кінцева мета перебудови "Нафтогазу" — вихід на IPO
R2 » Пон 06 сер, 2018 20:58
9 1772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 20:05
usikvg40
Локдаун нічого не змінить. Гороховський назвав способи...
R2 » Чет 05 лис, 2020 19:19
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 19:19
EKO
Милованов назвав галузі, де можемо залучити найбільше...
R2 » Пон 02 лис, 2020 17:46
3 202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 20:33
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.