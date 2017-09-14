RSS
  #<1 ... 15740157411574215743>
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:12

  Banderlog написав:
  stm написав:
НАБУ і САП займається виключно високопосадовцями. Все гаразд. У корупційній державі спіймали, але одного не втримали, найбільшу на сьогодні корупційну схему.
ніяке не гаразд. Кому підконтрольне набу? "Міжнародним партнерам"?

Внєшнєє управленіє. ))) а коли МП назначає Кирило, то є благостная вєсть )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6052
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:ак що ДПСУ нічого про це не знає

Так а хіба в нас виїзд навіть для депутатів не заборонений? це ж потрібно було ярмаку дзвонити вночі підписати пісюльку.


  fler написав:а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається.

Ну так хай нададуть звіт в набу по невигаданих фламінгах за рік часу. Або покажуть ділом блекаут у москві. БО щось нічого цього НЕ видно, може тому що світло 2год в день?

  fler написав:Чому ви так не сумніваєтесь у кацапській промисловості? Жодних постів від вас про те, як погано на рф


Візьмемо маленьке місто Суми або Чернігів де по пів міста розтрощених, а той же Курськ цілий цілісінький. Чи для Вас незручності затримка в аєропорту на 5 годин та пронести в пакеті 1,5 млн доларів?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 398
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:19

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
НАБУ і САП займається виключно високопосадовцями. Все гаразд. У корупційній державі спіймали, але одного не втримали, найбільшу на сьогодні корупційну схему.
ніяке не гаразд. Кому підконтрольне набу? "Міжнародним партнерам"?

Внєшнєє управленіє. ))) а коли МП назначає Кирило, то є благостная вєсть )))
церква це не держава.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3887
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:26

  Banderlog написав:церква це не держава.

Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
Востаннє редагувалось stm в Вів 11 лис, 2025 11:27, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6052
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:27

  Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

от давай. а коли твоє чергове бабабольство виявиться - тебе звідси приберуть, бо сам ти звісно за слова не відповідаєш 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:29

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: ніяке не гаразд. Кому підконтрольне набу? "Міжнародним партнерам"?

Внєшнєє управленіє. ))) а коли МП назначає Кирило, то є благостная вєсть )))
церква це не держава.

то в нормальних країнах - а на Раші - один зі структурних підрозділів держави. й це не за срср виникло...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:31

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Banderlog дожимать ніззя. А я б їм дав більше трохи прав. І розширив штат. І можливість перевіряти недоторканних.

Це розвалить державу. Є ген прокуратура є сбу хай борються з корупцією.
Для чого ще треба набу яке хз кому підконтрольне?

ти великий спеціаліст, як боротися з корупцією? чи навпаки, спеціаліст, як цю корупцію толерувати - тому звісно ніяке НАБУ тобі не потрібне...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:34

  Banderlog написав:
  stm написав:
НАБУ і САП займається виключно високопосадовцями. Все гаразд. У корупційній державі спіймали, але одного не втримали, найбільшу на сьогодні корупційну схему.
ніяке не гаразд. Кому підконтрольне набу? "Міжнародним партнерам"?
Ця вічна боротьба з корупцією вже начинає піднапрягати 30 р боротьби а її не менше і нікого не посадили крім лазаренка в сша.
Ну янукович ще садив луценка і юлю але це ж була диктатура?)

скільки існує НАБУ? які 30 років?

ось вскрили реальну схему, якій реально десятки років - й чомусь відразу вереск, ні нам не потрібно НАБУ...

про Яника ти жартуєш? за яку корупцію садили Луценка? за перерозхід коштів на День Міліції? розсмішив...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

це реально "Безумный Макс"
https://t.me/babchenko77/13184
Зачем. Нахера.
Для чего.

Вы взяли и сами добровольно превратили свою жизнь в ебаный Безумный Макс?
И сейчас на каких-то разбитых, б***, ржавых помойках, заправленных каким-то семью смертями на литр добытым бензолом, претесь из Селидово, про существование которого вы не знали еще примерно никогда, в руины города, когда-то бывшего Покровском, про существование которого вы тоже не будете знать примерно через месяц, и где нет больше ничего - ни света, ни тепла, ни воды, ни канализации, ни жилья, ни домов, ни вообще жизни.
А только смерть. Одна сплошная смерть кругом.
Которую вы же и притащили.

русофіли, ну дійсно поясніть - для чого???? чи ви самі не розумієте?.. :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:43

  stm написав:
  Banderlog написав:церква це не держава.

Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
шо ви мелете? :lol: це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3887
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15740157411574215743>
