Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:23
Он типа эффективный управленец, ёпта. Вместо того, чтобы предложить курс развития страны - он считает то, чего уже вернуть нельзя. Да и разве можно верить этому, временному...
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:22
Это мы с Шмыгалем сейчас не теряем,что ли?Коронавирусный фонд-хороший показатель.Всё разворовано.
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