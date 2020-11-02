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У НАЗК назвали 5 основних
принципів Антикорупційної...

У НАЗК назвали 5 основних принципів Антикорупційної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:31

У НАЗК назвали 5 основних принципів Антикорупційної...

Пропонуємо до обговорення:
Антикорупційна стратегія України до 2024 року має 5 основних принципів і окреслює рамки діяльності всіх органів влади.

Дивися повний текст У НАЗК назвали 5 основних принципів Антикорупційної стратегії, яка діятиме до 2024 року.
R2
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Со стратегией у нас всегда все в ажуре, а вот с тактикой опа.
Igorten
 
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