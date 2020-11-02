Антикорупційна стратегія України до 2024 року має 5 основних принципів і окреслює рамки діяльності всіх органів влади.
Дивися повний текст У НАЗК назвали 5 основних принципів Антикорупційної стратегії, яка діятиме до 2024 року.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:31
У НАЗК назвали 5 основних принципів Антикорупційної...
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Дивися повний текст У НАЗК назвали 5 основних принципів Антикорупційної стратегії, яка діятиме до 2024 року.
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